Sığırcık kuşlarının gökyüzündeki dansı hayran bıraktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Sığırcık kuşlarının gökyüzündeki dansı hayran bıraktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Sığırcık kuşlarının gökyüzündeki dansı hayran bıraktı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde binlerce kuşun gökyüzündeki dansı görsel şölen oluşturdu.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde binlerce kuşun gökyüzündeki dansı görsel şölen oluşturdu.

İlçede gün batımının başlamasıyla sığırcık kuşlarının gökyüzünde oluşturduğu görsel şölen görenleri hayran bıraktı. Cengiz Topel Caddesi üzerinde bir arada uçan binlerce sığırcık kuşu, sık sık yön değiştirerek adeta dans etti. Kuşların uçuşunu ilgiyle izleyen vatandaşlar, bu görsel şöleni cep telefonlarıyla kaydetti. - HAKKARİ

Sığırcık kuşlarının gökyüzündeki dansı hayran bıraktı
Sığırcık kuşlarının gökyüzündeki dansı hayran bıraktı
Sığırcık kuşlarının gökyüzündeki dansı hayran bıraktı
Sığırcık kuşlarının gökyüzündeki dansı hayran bıraktı
Sığırcık kuşlarının gökyüzündeki dansı hayran bıraktı
Sığırcık kuşlarının gökyüzündeki dansı hayran bıraktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik İhsan Yavuz Erkan Kandemir Mustafa Şentop Ali İhsan Yavuz
Magazin Sezen Aksu Hande Erçel Demet Akalın Farah Zeynep Abdullah
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Mesut Bakkal İsmail Kartal Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Çin Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sığırcık kuşlarının gökyüzündeki dansı hayran bıraktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2021 09:20:44. #1.14#
title