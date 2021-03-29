Sığırcık kuşlarının gökyüzündeki dansı hayran bıraktı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde binlerce kuşun gökyüzündeki dansı görsel şölen oluşturdu.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde binlerce kuşun gökyüzündeki dansı görsel şölen oluşturdu.

İlçede gün batımının başlamasıyla sığırcık kuşlarının gökyüzünde oluşturduğu görsel şölen görenleri hayran bıraktı. Cengiz Topel Caddesi üzerinde bir arada uçan binlerce sığırcık kuşu, sık sık yön değiştirerek adeta dans etti. Kuşların uçuşunu ilgiyle izleyen vatandaşlar, bu görsel şöleni cep telefonlarıyla kaydetti. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı