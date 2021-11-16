Sığırcık kuşlarının dansı - Haberler
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Sığırcık kuşlarının dansı

İhlas Haber Ajansı / Uğur Ulu - Haberler | Yerel

Sığırcık kuşlarının dansı Sultan Alparslan Parkı'nda uçuşarak adeta dans eden sığırcık kuşları hayran bırakıyor Muş'taki Tarihi Murat Köprüsü üzerinde toplu halde uçuşarak adeta dans eden sığırcık kuşları güzel görüntüler oluşturdu.

MUŞ (İHA) - Sığırcık kuşlarının dansı

Sultan Alparslan Parkı'nda uçuşarak adeta dans eden sığırcık kuşları hayran bırakıyor

MUŞ - Muş'taki Tarihi Murat Köprüsü üzerinde toplu halde uçuşarak adeta dans eden sığırcık kuşları güzel görüntüler oluşturdu.

Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline gelen Sultan Alparslan Parkı'nda uçuşan kuşlar, gökyüzünü süslüyor. Boş zamanlarını Tarihi Murat Köprüsü Sultan Alparslan Parkı'nda geçiren vatandaşlar, sığırcık kuşlarının sunduğu görsel şölenle günün yorgunluğunu atıyor.

Sığırcık kuşlarının dansı

Sığırcık kuşlarının dansı

Sığırcık kuşlarının dansı

İhlas Haber Ajansı / Uğur Ulu - Son Dakika Haberleri

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