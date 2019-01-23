Sığırcık Kuşlarının Dansı
Samsun'un İlkadım ilçesinde sığırcık kuşları, gökyüzündeki danslarıyla adeta bir görsel şölen sundu.
Samsun'un İlkadım ilçesinde sığırcık kuşları, gökyüzündeki danslarıyla adeta bir görsel şölen sundu.
İlkadım'a akşam saatlerinde gelen yüzlerce sığırcık kuşunun gökyüzünde aynı anda kanat çırpması çevredekilerin dikkatini çekti.
Kendilerine has uçma stilleriyle havada bölükler halinde ayrılıp tekrar birleşerek oluşturdukları figürler ilgiyle izlendi.
Cumhuriyet Meydanı'ında kuşların görsel şölenine şahit olanlar bu anı ölümsüzleştirmek için cep telefonlarına kaydetti.
Kaynak: AA