Sığırcık kuşlarından gün batımında görsel şölen
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Sığırcık kuşlarından gün batımında görsel şölen

Sakarya'nın Hendek ilçesinde her gün özellikle akşam ezanından önce gökyüzünden toplanan sığırcık kuşları sundukları görsel resitalle unutulmaz anlar yaşatıyor.

01.01.2020 21:15 | Son Güncelleme: 01.01.2020 21:17
Sığırcık kuşlarından gün batımında görsel şölen

'nın Hendek ilçesinde her gün özellikle akşam ezanından önce gökyüzünden toplanan sığırcık kuşları sundukları görsel resitalle unutulmaz anlar yaşatıyor.

Gökyüzünde çeşitli geometrik şekiller çizerek dolaşan kuşlar, karanlığın düşmesi ile konakladıkları ilçe merkezindeki ağaçlara iniyorlar.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Sığırcık kuşlarından gün batımında görsel şölen
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