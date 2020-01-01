Sığırcık kuşlarından gün batımında görsel şölen
Sakarya'nın Hendek ilçesinde her gün özellikle akşam ezanından önce gökyüzünden toplanan sığırcık kuşları sundukları görsel resitalle unutulmaz anlar yaşatıyor.
01.01.2020 21:15 | Son Güncelleme: 01.01.2020 21:17
Sakarya'nın Hendek ilçesinde her gün özellikle akşam ezanından önce gökyüzünden toplanan sığırcık kuşları sundukları görsel resitalle unutulmaz anlar yaşatıyor.
Gökyüzünde çeşitli geometrik şekiller çizerek dolaşan kuşlar, karanlığın düşmesi ile konakladıkları ilçe merkezindeki ağaçlara iniyorlar.
Kaynak: AA