Sığırcık Kuşlarından Görsel Şölen

Mardin Ovası'nda sığırcık kuşları, gökyüzündeki danslarıyla adeta görsel şölen sundu.

Sabah saatlerinde Mardin Ovası'nda ekimi yapılan buğday tarlalarına akın eden binlerce sığırcık kuşunun gökyüzünde aynı anda kanat çırpması izleyenleri büyüledi.

Kuşların oluşturduğu şekiller, zaman zaman ayrılıp tekrar birleşmeleri ve ekimi yapılan tarlalara birden konup kalkmaları ilgiyle izlendi.

Görsel şölene tanık olan fotoğraf tutkunları bu anı ölümsüzleştirmek için oluşan manzarayı kaydetti.

Kaynak: AA