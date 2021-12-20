Sığırcık kuşları görsel şölen oluşturdu
Konak ilçesi Pasaport mevkiinde gökyüzünde sürüler halinde hareket eden sığırcık kuşlarının görsel şöleni İZMİR - İzmir'in Konak ilçesi Pasaport mevkiinde gökyüzünde sürüler halinde hareket eden sığırcık kuşları, görsel şölen oluşturdu.
İZMİR (AA) - Konak ilçesi Pasaport mevkiinde gökyüzünde sürüler halinde hareket eden sığırcık kuşlarının görsel şöleni İZMİR - İzmir'in Konak ilçesi Pasaport mevkiinde gökyüzünde sürüler halinde hareket eden sığırcık kuşları, görsel şölen oluşturdu.