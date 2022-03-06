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Sığırcık kuşları çatılarda ilginç görüntüler oluşturdu

İhlas Haber Ajansı, Metin Tek - Güncel
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Sığırcık kuşları çatılarda ilginç görüntüler oluşturdu HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde binaların çatılarına sürü halinde konan sığırcık kuşları ilginç görüntüler oluşturdu.

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (İHA) - Sığırcık kuşları çatılarda ilginç görüntüler oluşturdu

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde binaların çatılarına sürü halinde konan sığırcık kuşları ilginç görüntüler oluşturdu.

Yüksekova ilçesinde havaların ısınmaya başlamasıyla çeşitli kuş türleri göç etmeye başladı. İlçenin en işlek caddesi olan Cengiz Topel Caddesi'ndeki binaların çatılarına konan sığırcıklar, gün batımında gökyüzünde görsel şölen oluşturdu.

Sığırcık kuşlarının baharın habercisi olduğunu belirten Serdar Demir isimli vatandaş, "Bu görüntülerin en güzel yanı artık sığırcık kuşlarının sürü halinde gelmeleridir. Baharın gelişini belli eden sığırcık kuşları, şu an tüm binaların çatılarına yerleşmiş durumdadır. Bu kuşları gördüğümüzde artık içimiz ferahlıyor. Özellikle akşam saatlerinde sürü halinde gezmeleri ve sesleri görenleri ve duyanları mest ediyor" dedi.

Sığırcık kuşları çatılarda ilginç görüntüler oluşturdu

Sığırcık kuşları çatılarda ilginç görüntüler oluşturdu

Sığırcık kuşları çatılarda ilginç görüntüler oluşturdu

İhlas Haber Ajansı / Metin Tek - Güncel

Yüksekova, Hakkari, GÖÇ, Güncel, Haberler

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