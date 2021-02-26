Sığır Yetiştiricileri Birliği'ne zimmet ve dolandırıcılık operasyonu: 9 gözaltı
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Sığır Yetiştiricileri Birliği'ne zimmet ve dolandırıcılık operasyonu: 9 gözaltı

26.02.2021 12:40 | Son Güncelleme: 26.02.2021 12:46
Sığır Yetiştiricileri Birliği'ne zimmet ve dolandırıcılık operasyonu: 9 gözaltı

KÜTAHYA'da Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'ne yönelik düzenlenen operasyonda zimmet ve sahtecilik yoluyla dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 1'i kadın 9 şüpheli gözaltına alındı.

KÜTAHYA'da Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'ne yönelik düzenlenen operasyonda zimmet ve sahtecilik yoluyla dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 1'i kadın 9 şüpheli gözaltına alındı. 

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği çalışanları hakkında görevi kötüye kullanma, zimmet, resmi belgede sahtecilik, özel belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık, ihale yoluyla kamunun zarara uğratılması, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama gibi suçlardan soruşturma başlattı. KOM ekipleri, yaklaşık 6 ay süren araştırma ve takip sonucu operasyon için düğmeye bastı. Kütahya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'ne düzenlenen operasyonda başkan A.İ.'nin yanı sıra N.Ç., İ.Ş., R.A., S.G., C.U., V.I., M.Ö. ve M.K. gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, 19 adet fişek, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve bu tüfeklere ait 17 adet kartuş ile dijital materyaller ele geçirildi. Emniyete götürülen 9 kişi buradaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.

Sığır Yetiştiricileri Birliği'ne zimmet ve dolandırıcılık operasyonu: 9 gözaltı
Sığır Yetiştiricileri Birliği'ne zimmet ve dolandırıcılık operasyonu: 9 gözaltı
Sığır Yetiştiricileri Birliği'ne zimmet ve dolandırıcılık operasyonu: 9 gözaltı
Sığır Yetiştiricileri Birliği'ne zimmet ve dolandırıcılık operasyonu: 9 gözaltı
Sığır Yetiştiricileri Birliği'ne zimmet ve dolandırıcılık operasyonu: 9 gözaltı
Sığır Yetiştiricileri Birliği'ne zimmet ve dolandırıcılık operasyonu: 9 gözaltı
Sığır Yetiştiricileri Birliği'ne zimmet ve dolandırıcılık operasyonu: 9 gözaltı
Sığır Yetiştiricileri Birliği'ne zimmet ve dolandırıcılık operasyonu: 9 gözaltı
Sığır Yetiştiricileri Birliği'ne zimmet ve dolandırıcılık operasyonu: 9 gözaltı
Sığır Yetiştiricileri Birliği'ne zimmet ve dolandırıcılık operasyonu: 9 gözaltı
Sığır Yetiştiricileri Birliği'ne zimmet ve dolandırıcılık operasyonu: 9 gözaltı
Sığır Yetiştiricileri Birliği'ne zimmet ve dolandırıcılık operasyonu: 9 gözaltı
Sığır Yetiştiricileri Birliği'ne zimmet ve dolandırıcılık operasyonu: 9 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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