Sığınmacılarla polis arasında gerginlik
Yunanistan'ın Midilli Adası'nda, sığınmacıların gemiye bindirilerek Atina'ya gönderildiği iddiasının yayılması üzerine yüzlerce sığınmacı yanlarına aldıkları eşyalarıyla Midilli limanında toplandı.
04.03.2020 21:15 | Son Güncelleme: 04.03.2020 21:17
Yunanistan'ın Midilli Adası'nda, sığınmacıların gemiye bindirilerek Atina'ya gönderildiği iddiasının yayılması üzerine yüzlerce sığınmacı yanlarına aldıkları eşyalarıyla Midilli limanında toplandı. Limana girmeye çalışan sığınmacılara polis engel oldu.
Kaynak: AA