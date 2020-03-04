Sığınmacılarla polis arasında gerginlik
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Sığınmacılarla polis arasında gerginlik

Yunanistan'ın Midilli Adası'nda, sığınmacıların gemiye bindirilerek Atina'ya gönderildiği iddiasının yayılması üzerine yüzlerce sığınmacı yanlarına aldıkları eşyalarıyla Midilli limanında toplandı.

04.03.2020 21:15 | Son Güncelleme: 04.03.2020 21:17
Sığınmacılarla polis arasında gerginlik

'ın 'nda, sığınmacıların gemiye bindirilerek Atina'ya gönderildiği iddiasının yayılması üzerine yüzlerce sığınmacı yanlarına aldıkları eşyalarıyla Midilli limanında toplandı. Limana girmeye çalışan sığınmacılara engel oldu.

Kaynak: AA


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: Sığınmacılarla polis arasında gerginlik
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