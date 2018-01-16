Sığınmacıların "Terörsüz Suriye" Hayali

HALİL FİDAN - Ülkelerindeki iç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan ve terör örgütü PKK/PYD'nin baskıları nedeniyle evlerine dönemeyen Suriyeliler, vatanlarının teröristlerden temizleneceği günün hayalini kuruyor.

Suriye'nin daha çok Halep kentine bağlı Ayn el Arap (Kobani) ve Münbiç gibi ilçelerindeki çatışmalardan kaçan, çoğunluğu Kürtlerden oluşan yaklaşık 30 bin sığınmacı, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) oluşturulan Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki çadır kentte yaşamlarını sürdürüyor.

Kendilerine verilen kartlarla marketlerden alışveriş yapan Suriyeli aileler, aldıkları gıdalarla yemeklerini hazırlama imkanı buluyor. Kampta eğitimlerine devam eden ve yaşıtlarıyla oyunlar oynayan sığınmacı çocuklar ise güven içinde olmanın mutluluğunu yaşıyor.



Sunulan imkanlardan dolayı Türkiye'ye teşekkür eden savaş mağduru Suriyeliler, topraklarında çatışma olmamasına rağmen, terör örgütü PKK/PYD'nin bölgede uyguladığı baskılar nedeniyle evlerine dönemiyor.

Vatanlarının teröristlerden temizleneceği günün hayalini kuran sığınmacılar, ABD'nin, Suriye'de ağırlıkla "PYD/PKK'nın paravanı" SDG'den oluşan bir ordu kurulmasına yönelik çabalarına tepki gösteriyor.

Münbiç'ten göçe zorlandıkları için sığındıkları Türkiye'de eşi, kızı ve birkaç gün önce dünyaya gelen bebeğiyle çadırda yaşama tutunmaya çalışan Umye Mecid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkesini çok özlediğini ve orada artık barışın gerçekleşmesini beklediğini söyledi.

Savaşta evlerinin yerle bir olduğunu ve birçok yakınının hayatını kaybettiğini aktaran Mecid, şunları kaydetti:

"Önce Halep'ten çatışmalardan kaçıp Münbiç'e geldik sonra PYD orayı işgal etti. Onların baskıları nedeniyle de ülkemizi terk etmek durumunda kaldık. Yaklaşık iki yıldır buradayız. Allah'a şükür rahatımız yerinde. Burada bize karşı muamele çok iyi ama tüm güzelliklere rağmen tabii ki ülkemize dönmeyi istiyoruz. Bu şimdilik mümkün görünmüyor çünkü sınırın birçok yerinde PYD var. Onların yaptığı kötü uygulamaları herkes biliyor, kendisinden olmayanlara türlü sıkıntılar yaşatıyor. İnsanların evlerine dönebilmeleri için PYD'nin bölgeden gitmesi gerekiyor. ABD insanlara zulüm ettiği için sözde Esed'e karşı olduğunu söylüyor ama aynı yolu izleyen PYD'ye her türlü desteği veriyor. Bunu anlayamıyoruz."

PYD'nin baskısından ikinci kez kaçtı

Çadır kentte öğretmenlik yapan Heysem Ammura ise DEAŞ ile PYD arasındaki çatışmaların başlamasının ardından Ayn el Arap'taki birçok vatandaşı gibi Türkiye'ye sığındığını ifade etti.

DEAŞ'ın bölgeden çekilmesinin ardından tekrar ülkesine döndüğünü ancak PYD'nin kötü uygulamaları nedeniyle yeniden evini terk etmek durumunda kaldığını anlatan Ammura, şunları dile getirdi:

"Fırat Kalkanı ile Cerablus gibi birçok yerin özgürlüğüne kavuştuğunu biliyoruz. Oradaki tanıdıklarımızla görüştüğümüzde huzurlu olduklarını duyuyoruz. Bizim temennimiz Türkiye diğer bölgelere de aynı uygulamayı yapsın. İdlib, Münbiç, Afrin, Ayn el Arap bu yerlerin de PYD ve DEAŞ'tan arındırılmasını istiyor ve bekliyoruz. Evimize dönmek istiyoruz, bunun bir an önce gerçekleşmesini diliyoruz çünkü oralar özgürlüğüne kavuştuğunda birçok Suriyeli ülkesine dönecektir. ABD ve bazı ülkelerin desteğiyle PYD uzun süredir silahlanıyor. Şu anda Afrin, Münbiç, Ayn el Arap gibi yerlerde PYD'nin insanları göçe zorladığını ve kötü muamele yaptığını biliyoruz. Bunun için bu örgütün gitmesini istiyoruz."

Ayn el Arap'tan gelen Evin el Mustafa da terör örgütü PKK/PYD'nin kötü uygulamaları nedeniyle ülkelerine dönemediklerini vurgulayarak, tüm bunlara rağmen ABD'nin bu örgütü desteklemesinin kendilerini endişelendirdiğini ifade etti.