Sığınmacıların okulunda yangın çıktı Yunanistan'ın Midilli Adası'nda, İsviçreli bir Sivil Toplum Kuruluşunca (STK) kurulan ve sığınmacı çocuklara dil eğitimi verilen "One Happy Family" isimli merkezde dün gece yangın çıktı.

Yunanistan'ın Midilli Adası'nda, İsviçreli bir Sivil Toplum Kuruluşunca (STK) kurulan ve sığınmacı çocuklara dil eğitimi verilen "One Happy Family" isimli merkezde dün gece yangın çıktı.

Ada'daki aşırı sağcı grupların, gazetecilere ve STK çalışanlarına yönelik şiddetinin ardından meydana gelen yangında, okulun bir bölümü kullanılamaz hale geldi.

"Barış okulu" olarak da adlandırılan merkezdeki yangında kimse yaralanmazken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Merkezde İngilizce, Fransızca ve Yunanca dersleri veren Kongolu İsrail, AA muhabirine, merkezin sığınmacı çocuklar için mutluluk kaynağı olduğunu söyledi.

İsrail, "Çocuklar buraya İngilizce, Fransızca ve Yunanca öğrenmek için geliyordu. Biz de öğretmek için elimizden geleni yapıyorduk. Bundan sonra da tüm gücümüzle çalışarak, burayı eski haline getireceğiz ve yeniden çocukların mutlu olmasını sağlayacağız." ifadesini kullandı.

Kayıt merkezinde de yangın çıkmıştı

Bir hafta önce de çoğu sığınmacının Midilli Adası'nda ilk ayak bastığı yer olan Skala Skimanea'da bulunan kayıt merkezinde yangın çıkmıştı.

Yangın, uzun zamandan beri kullanılmayan kayıt merkezinin Ada'ya çok sayıda sığınmacının gelmesiyle Belediye Başkanı tarafından bir günlüğüne açılması kararının ardından meydana gelmişti.

Aşırı sağcılar, gazetecilere de saldırmıştı

Ada'ya daha fazla sığınmacının gelmesini istemeyen aşırı sağcılar, Skala Sikaminea'ya ulaşan sığınmacıları taşıyan otobüsleri engellemek için zaman zaman kampa giden yollarda barikat kuruyor.

"Şüpheli" gördükleri bazı araçları durdurup kimlik kontrolü yapan aşırı sağcılar, gazeteci ve STK çalışanlarına şiddet uyguluyor.

Yaklaşık bir hafta önce bu gruplar, Ada'da karaya çıkmaya çalışan sığınmacıları engellemiş, kendilerini görüntüleyen gazetecilere saldırmıştı.

Kaynak: AA