Sığınmacıların Midilli'ye geçişleri sürüyor Sığınmacılardan detaylar MİDİLLİ - Ülkelerindeki savaştan ve iç karışıklıklardan kaçarak Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçişleri devam ediyor.

Sığınmacılardan detaylar

MİDİLLİ - Ülkelerindeki savaştan ve iç karışıklıklardan kaçarak Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçişleri devam ediyor.

Kaynak: AA