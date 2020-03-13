Sığınmacıların Midilli'ye geçişleri sürüyor
Sığınmacılardan detaylar MİDİLLİ - Ülkelerindeki savaştan ve iç karışıklıklardan kaçarak Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçişleri devam ediyor.
13.03.2020 13:58 | Son Güncelleme: 13.03.2020 13:59
Sığınmacılardan detaylar
MİDİLLİ - Ülkelerindeki savaştan ve iç karışıklıklardan kaçarak Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçişleri devam ediyor.
Kaynak: AA
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