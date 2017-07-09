Sığınmacıların Bayram Sonrası Türkiye'ye Dönüşleri Sürüyor

Ramazan Bayramı dolayısıyla ülkelerine giden Suriyelilerden yaklaşık 44 bini Türkiye'ye döndü.



Bayramı Halep'e bağlı Azez, Mare, Soran, Aktarin ve Çobanbey gibi güvenli bölgelerde geçiren Suriyelilerin, Kilis'in karşısındaki Essalame Gümrük Kapısı'ndan dönüşleri sürüyor.



Gümrükteki işlemlerin ardından, İl Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından tampon bölgede kurulan sağlık merkezinde, bulaşıcı hastalıklara karşı önlem almak amacıyla ailelerin 0-15 yaş grubundaki çocuklarının eksik aşıları yapılıyor.



Aileler, daha sonra polis ekiplerinin nezaretinde otobüslerle Öncüpınar Sınır Kapısı'na getiriliyor.



Suriyeliler, gümrük muhafaza ekiplerinin kontrolünün ardından Türkiye'ye giriyor.



Öncüpınar Kapısı'ndan yakınları tarafından karşılanan Suriyeliler, yaşadıkları yerlere çeşitli vasıtalarla gidiyor.



Bayram dolayısıyla ülkelerine giden sığınmacılardan bugüne kadar 44 bini Türkiye'ye döndü.



Suriyeli Ahmet Çerif, gazetecilere yaptığı açıklamada, Fırat Kalkanı Harekatı sayesinde yaşadıkları bölgede önemli düzelmeler olduğunu söyledi.



Bu nedenle Ramazan Bayramı'nı ülkesinde huzur içerisinde geçirdiğini ifade eden Çerif, "3 yıldır ülkeme gidemiyordum. Çobanbey'de yaşayan ailemi ziyaret ettim. Fırat Kalkanı Harekatı sayesinde yaşadığımız yerler çok güzel olmuş." dedi.



Muhammet Durmuş da savaş nedeniyle Azez'deki köylerinin büyük zarar gördüğünü belirterek, 4 yıldır göremediği annesini ziyaret ettiğini dile getirdi.



Suriye'ye giden sığınmacıların dönüş işlemleri, 14 Temmuz Cuma günü saat 17.00'de tamamlanacak.