Sığınmacıların Bayram Sonrası Türkiye'ye Dönüşleri Sürüyor

Ramazan Bayramı dolayısıyla ülkelerine giden Suriyelilerden yaklaşık 42 bini Türkiye'ye döndü.



Bayramı Halep'e bağlı Azez, Mare, Soran, Aktarin ve Çobanbey gibi güvenli bölgelerde geçiren Suriyelilerin, Kilis'in karşısındaki Essalame Gümrük Kapısı'ndan dönüşleri sürüyor.



Gümrükteki işlemlerin ardından çeşitli sivil toplum kuruluşlarınca tampon bölgeye kurulan çadırlara alınan Suriyeliler, Göç İdaresi İl Müdürlüğü ve polis ekiplerinin nezaretinde otobüslerle Öncüpınar Sınır Kapısı'na getiriliyor.



Suriyeliler, gümrük muhafaza ekiplerinin kontrolünden sonra Türkiye'ye giriyor.



Suriyeli Ömer Ham, gazetecilere yaptığı açıklamada, verilen izin sayesinde 4 yıldır göremediği akrabalarını ziyaret ettiğini söyledi.



Savaş nedeniyle yaşam alanlarının zarar gördüğünü ifade eden Hamo, "4 yıldır Azez'de yaşayan akrabalarımı göremiyordum, bu vesileyle hepsini ziyaret ettim. Savaş nedeniyle çoğu yer ziyan olmuş. Bize bu izni verdikleri için Türk hükümetine teşekkür ediyorum." dedi.



10 yaşındaki Enes el-Muhammet de bayram sevincini ülkesinde yaşadığı için çok mutlu olduğunu belirterek, "3 buçuk yıldır ülkemize gidemiyorduk. Köyüme gittim, ninemin elini öptüm. Türkiye Cumhuriyeti'ne çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.



Öte yandan,Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gönderilen insani yardım malzemelerini taşıyan tırlar, Öncüpınar Sınır Kapısı'nda yoğunluğa neden oldu. Kapıdaki araç kuyruğu yaklaşık 2 kilometreye ulaştı.



Suriye'ye giden sığınmacıların dönüş işlemleri, 14 Temmuz Cuma günü saat 17.00'de tamamlanacak.