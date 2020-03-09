Sığınmacıların Avrupa yolunda "umutlu" bekleyişleri devam ediyor
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Sığınmacıların Avrupa yolunda "umutlu" bekleyişleri devam ediyor

Sığınmacıların Avrupa sınırında bekleyişleri, 11. gününde sürüyor.

09.03.2020 11:56 | Son Güncelleme: 09.03.2020 12:02
Sığınmacıların Avrupa yolunda

Sığınmacıların Avrupa sınırında bekleyişleri, 11. gününde sürüyor.

Başta İstanbul olmak üzere Anadolu'nun pek çok kentinden Edirne'ye gelen sığınmacıların Avrupa'ya geçmek için verdiği mücadele devam ediyor.


Hem kara hem de nehir sınır hattını geçiş için kullanan sığınmacılar, daha çok nehir geçişlerini kullanıyor.


Sığınmacılardan bazılarının Yunanistan'ın kapıları açacağı umuduyla Pazarkule-Kastanies sınır kapıları arasındaki tampon bölge ve yakınındaki ağaçlık alanda bekleyişi de sürüyor.


Geceyi buralarda kurdukları çadırlarda geçiren 3 binin üzerinde sığınmacı, zor şartlarda mücadele ediyor. Geceleri soğuk hava çocuklu aileleri daha çok etkiliyor.


Edirne Valiliği koordinasyonunda İl Göç İdaresi Müdürlüğü sığınmacılara 3 öğün yemek dağıtımı yapıyor.


Sığınmacılara acımasız sert müdahale


Kastanies Sınır Kapısı'nın önünde jiletli tellerle barikat kuran Yunanistan güvenlik güçleri, sığınmacılara sık sık tazyikli su sıkıyor, zaman zaman ses ve göz yaşartıcı bomba atıyor, zaman zaman mermi kullanıyor.


Barikatı aşmak için özellikle genç sığınmacılar yoğun mücadele veriyor.


Kimi zaman telleri kesmek kimi zaman da çengelli halat atarak barikatı bozmak için çaba sarf eden sığınmacılara, Yunan sınır polisi acımasızca müdahale ediyor.


Yunanistan sınır güçlerinin açtığı ateş nedeniyle yaralanmalar ve ölümler de meydana geliyor. Plastik merminin içerisine daha iyi saplanması için tel yerleştirilmesi, Yunanistan'ın acımasızlığını ortaya koyuyor.


Yunanistan sığınmacılara karşı kullandığı biber ve göz yaşartıcı gazlar, en çok sığınmacı çocuklara zarar veriyor.


Günün her saati sığınmacılara sıklıkla gaz kullanan Yunanistan'ın müdahalesi sonucu nefes alamayan ve gözleri yanan pek çok sığınmacı, Türkiye tarafındaki sağlık çadırlarına koşuyor.


Çadıra da tesir eden gaz nedeniyle güçlükle çalışan sağlık ekipleri, büyük fedakarlıkla işlerini yapıyor.

Ülkesine geleni yaralayıp Türkiye'ye itiyor


Sınırda bekleyen sığınmacıların yanı sıra sınırı geçmeyi başaranlar da Yunan sınır birliklerinin kötü muamelesiyle karşılaşıyor.


Yunanistan'a geçtikten sonra sınır birliklerinin silahla yaraladığı sığınmacılar, Türkiye'ye dönmek zorunda kalıyor.


Edirne'deki hastanelerde tedavileri süren yaralı sığınmacılardan bazılarının hayati tehlikesi bulunuyor.

"Sınırı geçtiğimde Almanya'ya gideceğim"


Suriye uyruklu 21 yaşındaki Muhammed Ali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, akrabalarının Almanya'da yaşadığını söyledi.


Savaş nedeniyle ülkesinden kaçtığını anlatan Ali, "Yunanistan'ı geçerek Almanya'ya akrabalarımın yanına gitmek istiyorum. Almanya'da daha iyi koşullarda yaşayarak iş bulacağım. Hatay'dan İstanbul'a, oradan da buraya geldim. Burada da Yunanistan bize ateş ediyor, geçmemize izin vermiyor. Sınırı geçtiğimde Almanya'ya gideceğim. Ne yapalım, Suriye'de savaş var. Esed bizi vuruyor." diye konuştu.


Pakistan uyruklu 20 yaşındaki Ali Aşan da ülkesinden yoksulluk ve kötü yaşam koşulları nedeniyle ayrıldığını belirtti.


Almanya'ya gitmek istediğini ifade eden Aşan, "Pakistan'da çok zorluk çektik. İşimiz yok, o yüzden Almanya'ya gitmek istiyoruz. Almanya'da akrabalarım ve arkadaşlarım var. Ne iş olsa yaparım, iş hayaliyle gidiyoruz." dedi.


"Her insan iyi bir hayat ister"


Afgan Ahmed Leşkeri ise 17 yaşında olduğunu, ülkesinde savaş ve işsizlik nedeniyle sıkıntılar yaşadığını anlattı.


Ülkesinden 6 yıldır uzak olup İran ve Türkiye'de yaşadığını dile getiren Leşkeri, "Okulumu bıraktım. Her insan iyi bir hayat ister. Almanya'da iş bulmak, okuluma devam etmek istiyorum. Arkadaşlarım var orada çalışan, onların yanına gideceğim." ifadelerini kullandı.


İran uyruklu 18 yaşındaki Mustafa Beşdi de kendine daha düzenli bir hayat kurmak için Almanya'ya gitmek istediğini belirterek, "Amcam, dayım orada. İran'da hayat zor, okulumu bıraktım. Almanya'ya gidebilirsem orada okuluma devam etmek istiyorum. Birçok arkadaşım da Almanya'ya gitmek istiyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Manşet

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