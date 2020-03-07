Sığınmacıları taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu bir kişinin ölümüyle ilgili sürücü tutuklandı
Konya'nın Ilgın ilçesinde, Suriye uyruklu sığınmacıları taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu bir kişinin öldüğü, 13 kişinin yaralandığı kazayla ilgili gözaltına alınan sürücü tutuklandı.
Konya'nın Ilgın ilçesinde, Suriye uyruklu sığınmacıları taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu bir kişinin öldüğü, 13 kişinin yaralandığı kazayla ilgili gözaltına alınan sürücü tutuklandı.
Kazanın ardından gözaltına alınan minibüs şoförü Hıdır Abbas'ın (25) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen sürücü Abbas, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Olay
5 Mart'ta Hıdır Abbas (25) idaresindeki Suriyeli uyruklu sığınmacıları taşıyan 34 GDR 30 plakalı minibüs, Konya - Afyonkarahisar kara yolununun 65. kilometresi Yol Denetim İstasyonu yakınlarında şarampole devrilmiş, 1 kişi ölmüş, 13 kişi yaralanmıştı.
Kaynak: AA