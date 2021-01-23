Sığınmacılar Van'da tarım ve hayvancılığı öğreniyor

EMRE ILIKAN/YILMAZ KAZANDIOĞLU - Yaşadıkları sıkıntılar nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kalan Suriye, İran ve Afganistanlı sığınmacılar, Van'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce verilen eğitimlerle tarım ve hayvancılığa katkı sunacak.

EMRE ILIKAN/YILMAZ KAZANDIOĞLU - Yaşadıkları sıkıntılar nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kalan Suriye, İran ve Afganistanlı sığınmacılar, Van'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce verilen eğitimlerle tarım ve hayvancılığa katkı sunacak.

Avrupa Birliğinin finansal desteği, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) uzmanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının iş birliğiyle hayata geçirilen "Sosyoekonomik Entegrasyonun Desteklenmesi ve Geçim Sağlama İmkanlarının Yaratılması Aracılığıyla Türkiye'de Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ile Ev Sahibi Toplulukların Dayanıklılığının Geliştirilmesi" projesi devam ediyor.

Proje kapsamında Van Tarım ve Orman Müdürlüğünce açılan "Uygulamalı Çiftçi Okulu" kursuna dahil edilen 50 sığınmacıya çiftlik ve seralarda uygulamalı eğitimler veriliyor.

Tarım, hayvancılık, tarım aletleri ve makine kullanımı gibi konularda eğitim alan sığınmacıların tarım, hayvancılık ve gıda sektöründe yetiştirilmesi ve istihdamlarının sağlanması hedefleniyor.

"Kursiyerlere sertifikaları verilecek"

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kursiyerlere hem teorik hem de uygulamalı eğitimlerin verildiğini söyledi.

Kursun sonunda sertifika almaya hak kazanan kursiyerlere proje kapsamında iş bulma kolaylığının sağlanacağını belirten Görentaş, şunları kaydetti:

"Küçükbaş hayvan sayısı bakımından Van Türkiye'de birinci sırada. Bu durum haliyle sürü yöneticiliği ihtiyacını doğuruyor. Proje kapsamında yerinden edinilmiş sığınmacılara meslek edinmeleri için eğitimler vermekteyiz. Sürü işletmeleri ile seralarda eğitimlerimiz devam ediyor. Kursiyerlerin hem servis hem de yemeklerini karşılıyoruz. Eğitimler sonunda başarılı olan kursiyerlere sertifikaları verilecek. Sertifika alanlar işletmelerde daha kolay iş bulabilecek. İşe başlayanların sigortaları altı ay boyunca proje kapsamında yatırılacak. Sığınmacılara gerekli eğitimleri vererek meslek sahibi olmalarını, daha bilinçli tarım ve hayvancılığın yapılmasını sağlayacağız."

"Sığınmacılara istihdam alanı açmayı hedefliyoruz"

Proje koordinatörü Bünyamin Hakan ise kursa sığınmacı gençlerin ve kadınların ilgi gösterdiğini ifade etti.

Eğitimlerin 20 gün boyunca sahada devam edeceğini anlatan Hakan, "Çiftçilerimiz çoban ve tarlada çalışacak işçi bulmakta zorlanıyor. Bu sorunun giderilmesi için çalışma başlattık. Sığınmacılara ilk önce dil eğitimi daha sonra tarım ve hayvancılıkla ilgili eğitimler verdik. Proje kapsamında, yerinden, yurdundan ayrılmak zorunda bırakılmış sığınmacılara istihdam alanı açmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

"Kendi işletmemizi de kurabiliriz"

Kursa katılan İranlı Yadigar İsmailzade, 6 yıl önce Urmiye kentinden ailesiyle Türkiye geldiklerini söyledi.

Aile bütçesine destek olmak için kursa katıldığını belirten İsmailzade, "Tarım ve hayvancılığı öğreniyoruz. Bazı tarım aletlerini görmemiştik. Onları öğrendik. Kursun bize faydası çok oldu. Hayatımda ilk defa tarımı ve hayvancılığı öğreniyorum. Bu işi çok sevdim. İmkanım olursa bu konuda kendimi geliştirmek istiyorum." şeklinde konuştu.

Dört yıldır Türkiye'de olduğunu aktaran Afganistanlı Muhammed Emin Hayrandış da "Afganistan'da can güvenliğimiz yoktu. Annem ve babamla birlikte ülkemizden ayrılmak zorunda kaldık. Kursta hayvancılıkla ilgili eğitimler alıyoruz. Kurs bitince bize sertifika verilecek. Devlet bize destek verirse kendi işletmemizi de kurabiliriz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan