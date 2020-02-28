Sığınmacılar Sınır Kapılarına Yürüyor
Türkiye'nin mültecilerin Avrupa'ya geçişine izin vereceği açıklamasının ardından sabah saatlerinde bir grup sığınmacı, Yunanistan'a girmek için Edirne'deki Pazarkule sınır kapısı yakınlarına geldi.
28.02.2020 17:46 | Son Güncelleme: 28.02.2020 17:46
Türkiye'nin mültecilerin Avrupa'ya geçişine izin vereceği açıklamasının ardından sabah saatlerinde bir grup sığınmacı, Yunanistan'a girmek için Edirne'deki Pazarkule sınır kapısı yakınlarına geldi
Kaynak: DailyMotion.com