: Sığınmacılar Sınır Kapılarına Yürüyor

28.02.2020 17:46 | Son Güncelleme: 28.02.2020 17:46

Türkiye'nin mültecilerin Avrupa'ya geçişine izin vereceği açıklamasının ardından sabah saatlerinde bir grup sığınmacı, Yunanistan'a girmek için Edirne'deki Pazarkule sınır kapısı yakınlarına geldi

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