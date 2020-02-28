Sığınmacılar Sınır Kapılarına Yürüyor
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Sığınmacılar Sınır Kapılarına Yürüyor

Türkiye'nin mültecilerin Avrupa'ya geçişine izin vereceği açıklamasının ardından sabah saatlerinde bir grup sığınmacı, Yunanistan'a girmek için Edirne'deki Pazarkule sınır kapısı yakınlarına geldi.

28.02.2020 17:46 | Son Güncelleme: 28.02.2020 17:46

'nin mültecilerin 'ya geçişine izin vereceği açıklamasının ardından sabah saatlerinde bir grup sığınmacı, 'a girmek için 'deki Pazarkule sınır kapısı yakınlarına geldi



Haber Videosu

: Sığınmacılar Sınır Kapılarına Yürüyor
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