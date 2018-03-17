Sığınmacılar Polisin Dur İhtarına Uymadı: 2 Ölü, 7 Yaralı

Sığınmacılar Polisin Dur İhtarına Uymadı: 2 Ölü, 7 Yaralı

YUNANİSTAN'ın, İskeçe-Gümülcine karayolunda sığınmacıların bulunduğu otomobil, polis kontrol noktasında polislerin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışırken Potamia köyü yakınlarında devrildi.

Sığınmacılar Polisin Dur İhtarına Uymadı: 2 Ölü, 7 Yaralı

YUNANİSTAN'ın, İskeçe-Gümülcine karayolunda sığınmacıların bulunduğu otomobil, polis kontrol noktasında polislerin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışırken Potamia köyü yakınlarında devrildi. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 7 kişi İskeçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Hürriyet

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et