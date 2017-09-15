Sığınmacılar Modern Tarımı Öğreniyor

MEHMET FATİH ASLAN - Şanlıurfa'da Suriyeli sığınmacılar ile göçten etkilenen Türk vatandaşlarının tarım sektöründe istihdamının sağlanması için düzenlenen eğitimlerde kursiyerlere modern tarım eğitimi veriliyor.



Şanlıurfa'da yaşam süren 600 bin sığınmacı, çadır kentler ile kent merkezlerinde devlet desteği ve kendi imkanıyla yaşamaya çalışıyor.



Sığınmacıların ekonomiye kazandırılması amacıyla Japonya'nın desteği, Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (GAP BKİ), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Güneydoğu Anadolu Projesi Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü Müdürlüğü (GAPTAEM) işbirliği ile hazırlanan "Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Sosyal İstikrarın Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında tarıma yönelik mesleki eğitim programı düzenlendi.



GAPTAEM bünyesinde, sığınmacıların yanı sıra Türk vatandaşlarının da katıldığı eğitimde, kursiyerlere teorik ve uygulamalı olarak 12 başlıkta modern tarım eğitimi veriliyor.



Sığınmacıları geleceğe hazırlıyorlar



GAPTAEM Müdürü İbrahim Halil Çetiner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 13 hafta sürecek eğitimde bölgenin ihtiyacı olan tarım konusunda Suriyeli sığınmacılara eğitimler verdiklerini söyledi.



Eğitimin sonunda kursiyerlerin meslek edineceğini belirten Çetiner, "Kursiyerlerimiz birim alanda daha fazla verim elde etmek adına modern tarım tekniklerini öğrenmiş oluyorlar. Eğitimin ardından bu insanlar dışarıda mesleği bilen, aranan olursa hem Suriyelileri istihdam etmiş olacağız hem de Suriyelilerden dolayı işsiz kalan Türkleri istihdam etmiş olacağız." dedi.



Kursiyerlere sabah tercüman eşliğinde teorik, öğleden sonra da arazide uygulamalı eğitim verildiğini kaydeden Çetiner, bu sayede eğitimin amacına ulaştığına değindi.



Eğitimlerini tamamlayan kursiyerlere sertifika verileceğini kaydeden Çetiner, "Kursiyerlerimiz verdiğimiz katılım belgesi ile yaşadıkları kampların çevresinde veya başka yerlerde tarım ile ilgili bir konuda rahatlıkla çalışma imkanı bulabilecekler. Ayrıca sığınmacılar gelecekte ülkelerine döndüklerinde ellerinde meslekleriyle dönsün istiyoruz." şeklinde konuştu.



"Üretken birey olacaklar"



UNDP Proje Yöneticisi Arif Mert Öztürk de Suriyeli sığınmacılara yönelik çeşitli projeler yürüttüklerini, tarımsal eğitim projesinin bunlardan bir tanesi olduğunu belirtti.



Yıl sonuna kadar 750 kursiyere eğitim vermeyi planladıklarını aktaran Öztürk, şöyle devam etti:



"Kursiyerlere 12 farklı alanda eğitim veriliyor. Bu güne kadar 381 kişi bu eğitimlerden faydalandı. Bunlardan 296'sı geçici koruma altındaki Suriyeli sığınmacılar. Amacımız üretken ekonominin dışında kalmış kişilere bazı yetenekler, bilgiler kazandırarak onları da üretken bir birey haline getirmek ve ekonomiye katkıda bulunmalarını sağlamak. Bu alanda hem bitkisel hem de hayvansal üretimin yanında uygulamalı eğitimler alıyorlar. Tarımsal işletmelerin yanında kendi üretimlerini küçük alanlarda gerçekleştirebiliyorlar. Örneğin bu eğitimlerden sonra kendileri arazi kiralayıp küçük alanda sebze üreten katılımcılarımız oldu. Yıl sonuna kadar onları bu faaliyetlere yönlendirmeye çalışacağız."



"Daha önce bilmediğim bilgileri öğrendim"



Suriyeli kadın kursiyer Sena Hammut ise tarım konusunda daha önce çok bilgili olmadığını ancak eğitim sayesinde bilgilendiğini söyledi.



Eğitimde her gün farklı bilgiler edindiğini kaydeden Hammut, "Tarımda sulama yöntemleri, ziraatı nasıl yapacağım, toprakların özellikleri, bitkilerin ekimine nasıl başlayacağım gibi daha önce bilmediğim bu bilgileri öğrendim. Bu eğitimden sonra inşallah güzel bir iş fırsatı yakalamak istiyorum. Eğitim sayesinde bu fırsatın elime geçeceğine inanıyorum." dedi.



"Türkiye'de daha fazla ve gelişmiş bilgiler var"



Nura Salih de daha önce Suriye'de park alanlarında çalıştığını ziraat hakkında biraz bilgisinin olduğunu, daha fazla öğrenmek için eğitim fırsatını kaçırmadığına işaret etti.



Eğitimde doğru bildiği bazı bilgilerin yanlış olduğunun farkına vardığını anlatan Salih, "Türkiye'de ziraat alanında Suriye'den daha fazla ve gelişmiş bilgiler var. Biz bu yeni bilgileri öğrenmekteyiz. İnşallah ziraat alanında çalışmaya yardımcı olacak bir diplomaya sahip olacağız." diye konuştu.