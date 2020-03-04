Sığınmacılar Midilli'den ana karaya taşınacak
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Sığınmacılar Midilli'den ana karaya taşınacak

Çocuğuyla bekleyen anne Çocuk sığınmacı detay Isınmak için ateş yakan sığınmacılardan detay Bekleyişi devam eden sığınmacılardan detaylar Yunanistan'ın Midilli Adası'nda aşırı sağcı grupların, kayıt işlemlerinin yapıldığı Moria kampına giden yol üzerinde barikat kurması nedeniyle üç gündür...

04.03.2020 15:30 | Son Güncelleme: 04.03.2020 15:31
Sığınmacılar Midilli'den ana karaya taşınacak

Çocuğuyla bekleyen anne

Çocuk sığınmacı detay

Isınmak için ateş yakan sığınmacılardan detay

Bekleyişi devam eden sığınmacılardan detaylar

'ın 'nda aşırı sağcı grupların, kayıt işlemlerinin yapıldığı Moria kampına giden yol üzerinde barikat kurması nedeniyle üç gündür Skala Sikaminea sahilinde konaklamak zorunda kalan sığınmacılar, ana karaya taşınmak üzere Midilli limanına getirildi.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Sığınmacılar Midilli'den ana karaya taşınacak
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