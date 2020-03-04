Sığınmacılar Midilli'den ana karaya taşınacak
Çocuğuyla bekleyen anne Çocuk sığınmacı detay Isınmak için ateş yakan sığınmacılardan detay Bekleyişi devam eden sığınmacılardan detaylar Yunanistan'ın Midilli Adası'nda aşırı sağcı grupların, kayıt işlemlerinin yapıldığı Moria kampına giden yol üzerinde barikat kurması nedeniyle üç gündür...
Çocuğuyla bekleyen anne
Çocuk sığınmacı detay
Isınmak için ateş yakan sığınmacılardan detay
Bekleyişi devam eden sığınmacılardan detaylar
Yunanistan'ın Midilli Adası'nda aşırı sağcı grupların, kayıt işlemlerinin yapıldığı Moria kampına giden yol üzerinde barikat kurması nedeniyle üç gündür Skala Sikaminea sahilinde konaklamak zorunda kalan sığınmacılar, ana karaya taşınmak üzere Midilli limanına getirildi.
Kaynak: AA