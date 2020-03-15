Sığınmacılar, maske üretmeye başladı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Sığınmacılar, maske üretmeye başladı - Haber
Sivil Toplum Kuruluşu, Midilli Adası, Yunanistan, Güncel

Sığınmacılar, maske üretmeye başladı

Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki Moria Kampı'nda kalan sığınmacılar, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı maske üretmeye başladı.

15.03.2020 16:59 | Son Güncelleme: 15.03.2020 17:01
Sığınmacılar, maske üretmeye başladı

Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki Moria Kampı'nda kalan sığınmacılar, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı maske üretmeye başladı.

Ülke genelinde maske stoklarının tükenmesinin ardından "Stand By Me" adlı sivil toplum kuruluşu (STK) öncülüğünde harekete geçen sığınmacılar, her gün yaklaşık 100 maske üretmeyi hedefliyor.

Moria Kampı yakınlarındaki Stand By Me kuruluşuna ait bir merkezde başlatılan maske üretimi için her gün gruplar halinde çok sayıda sığınmacı çalışıyor.

"DSÖ sayfasından bilgi edinip harekete geçtik"

Söz konusu STK'den sorumlu Mihalis Ayvaliotis, AA muhabirine, "Virüsün ilk Yunanistan'da duyulmaya başladığı günden sonra Midilli Adası'na ve burada yaşayanlara nasıl yardımcı olacağımızı düşünmeye başladık." dedi.

İlk olarak Moria Kampı'nda kalan sığınmacıları kendi dillerinde virüs konusunda bilgilendirmeye başladıklarını anlatan Ayvaliotis, şöyle konuştu:

"Arapça, Farsça, Fransızca olarak sığınmacıları virüs konusunda bilgilendirdik. Daha sonra tıp fakültesi 3. sınıftaki bir gönüllüyle Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) sayfasından maske üretimi hakkında bilgi edinip, harekete geçtik. Şimdi hem sığınmacılar hem de Yunanlar için maske üretiyoruz. Virüs, din, dil, ırk gözetmiyor."

Virüsün Moria Kampı'na sıçramasından endişe ediliyor

Bu arada, adadaki Plomari kasabasında bir süpermarkette çalışan Yunan vatandaşı 40 yaşındaki bir kadında Kovid-19 tespit edilmesinin ardından, virüsün kötü koşullarıyla anılan Moria Kampı'na sıçramasından endişe ediliyor.

Sınır Tanımayan Doktorlar, aşırı kalabalık ve hijyenik olmayan koşulların bulunduğu Yunan adalarındaki sığınmacı kamplarında, yeni tip koronavirüs salgınının hızlı şekilde yayılabileceği uyarısı yapmıştı.

Yaklaşık 25 bin sığınmacının kaldığı 3 bin kişilik kapasiteli Moria Kampı'nda virüsle mücadeleye yönelik önlemlerin uygulanmasının neredeyse imkanı bulunmuyor.

Atık su birikintileri ve büyük kitleler halindeki çöp yığınlarının bulunduğu kampın bazı noktalarında, 1300 kişi için sadece bir musluk bulunuyor.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Sığınmacılar, maske üretmeye başladı

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Sığınmacılar, maske üretmeye başladı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Esra Elönü'nün vefat eden babasının koronavirüs test sonucu belli oldu Haber
Esra Elönü'nün vefat eden babasının koronavirüs test sonucu belli oldu
Meteoroloji tarih verip 9 ili uyardı! Kuvvetli kar yağışı geliyor Haber
Meteoroloji tarih verip 9 ili uyardı! Kuvvetli kar yağışı geliyor
Engelli ablasına tecavüz eden şahsı öldüren sanığın cezası belli oldu Haber
Engelli ablasına tecavüz eden şahsı öldüren sanığın cezası belli oldu
Umreden dönenler karantinada! 5 kişide koronavirüs semptomu belirlendi Haber
Umreden dönenler karantinada! 5 kişide koronavirüs semptomu belirlendi
Fırsatçılara inat 1 liraya sattı, vatandaşlar akın etti Haber
Fırsatçılara inat 1 liraya sattı, vatandaşlar akın etti
İsmail Saymaz ve Canan Kaftancıoğlu arasında koronavirüs gerginliği Haber
İsmail Saymaz ve Canan Kaftancıoğlu arasında koronavirüs gerginliği
Erzurumlu küçük Miray'ın koronavirüs önlemi izleyenleri gülümsetti
Erzurumlu küçük Miray'ın koronavirüs önlemi izleyenleri gülümsetti
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı
Son dakika: Koronavirüs testi yaptırdığını açıklayan Trump, ABD'deki ölü sayısını açıkladı
Son dakika: Koronavirüs testi yaptırdığını açıklayan Trump, ABD'deki ölü sayısını açıkladı
Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Her evi makarnaya boğarız
Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Her evi makarnaya boğarız
Son dakika: İspanya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 288'e yükseldi
Son dakika: İspanya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 288'e yükseldi
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı
Yıllık 900 ton kolonya üretilen fabrikada ham madde sıkıntısı nedeniyle üretim durdu
Yıllık 900 ton kolonya üretilen fabrikada ham madde sıkıntısı nedeniyle üretim durdu
İtalyalı bir sağlık yetkilisinden korkutan tespit: Hastaların tipi değişiyor, vakaların yaş ortalaması 40-45 arasında
İtalyalı bir sağlık yetkilisinden korkutan tespit: Hastaların tipi değişiyor, vakaların yaş ortalaması 40-45...
AVM'lerin çalışma saatlerinde değişiklik yok
AVM'lerin çalışma saatlerinde değişiklik yok
Türkiye'de termometreler -7 dereceyi görecek! Ani sıcaklık düşüşü koronavirüsü etkiler mi?
Türkiye'de termometreler -7 dereceyi görecek! Ani sıcaklık düşüşü koronavirüsü etkiler mi?
Koronavirüsü atlatan kişiler nefes darlığı çekiyor
Koronavirüsü atlatan kişiler nefes darlığı çekiyor
KKTC'de koronavirüs sebebiyle ikinci bir emre kadar cuma namazı dahil toplu ibadet yapılmayacak
KKTC'de koronavirüs sebebiyle ikinci bir emre kadar cuma namazı dahil toplu ibadet yapılmayacak
Sırbistan Futbol Federasyonu Başkanı koronavirüs oldu
Sırbistan Futbol Federasyonu Başkanı koronavirüs oldu
Duyanlar kulaklarına inanamadı! Ezanı değiştirerek okuyan müezzin, 'Haydi namaza' kısmını söylemedi
Duyanlar kulaklarına inanamadı! Ezanı değiştirerek okuyan müezzin, "Haydi namaza" kısmını söylemedi
Zara, koronavirüs nedeniyle İspanya'da bulunan tüm mağazalarını kapatma kararı aldı
Zara, koronavirüs nedeniyle İspanya'da bulunan tüm mağazalarını kapatma kararı aldı
Türk Telekom Stadı koronavirüse karşı ilaçlandı
Türk Telekom Stadı koronavirüse karşı ilaçlandı
Obi Mikel'in 'Sezon iptal edilmeli' çıkışı Trabzonsporluları kızdırdı
Obi Mikel'in "Sezon iptal edilmeli" çıkışı Trabzonsporluları kızdırdı
Galatasaray - Beşiktaş derbisinde 11'ler belli oldu
Galatasaray - Beşiktaş derbisinde 11'ler belli oldu
Kazakistan, koronavirüs nedeniyle olağanüstü hal ilan etti
Kazakistan, koronavirüs nedeniyle olağanüstü hal ilan etti
'Koronavirüse iyi geliyor' iddiasıyla İran'da üretilen sahte içkiler 138 kişinin hayatına mal oldu
"Koronavirüse iyi geliyor" iddiasıyla İran'da üretilen sahte içkiler 138 kişinin hayatına mal oldu
Dubai şeyhinin ultra lüks yatı koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı
Dubai şeyhinin ultra lüks yatı koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı
Ronaldinho hapishanedeki futbol maçında şov yaptı
Ronaldinho hapishanedeki futbol maçında şov yaptı
Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür sakatlandı
Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür sakatlandı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza sonrası 5 kişi birbirine girdi, o anları vatandaş cep telefonuyla kaydetti
Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza sonrası 5 kişi birbirine girdi, o anları vatandaş cep telefonuyla kaydetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ali Babacan Murat Kurum Ruhsar Pekcan Berat Albayrak Vladimir Putin
Magazin Ece Erken Acun Ilıcalı Burcu Kıratlı Müslüm Gürses
Spor Ersun Yanal Berkay Şahin Radamel Falcao Mehmet Kasapoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Daha Fazla İran İtalya Avrupa Vatandaş
Şu an buradasınız: Sığınmacılar, maske üretmeye başladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2020 18:19:46. #1.15#