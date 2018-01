Sığınmacılar İçin Düzenlenen Futbol Turnuvası Sona Erdi

Mardin'in Midyat ilçesinde, konaklama merkezine yerleştirilen sığınmacı Suriyeli ve Iraklı ezidiler çadır kent yönetiminin katkılarıyla düzenlenen, kardeşlik futbol turnuvası sona erdi.



Ülkelerinde meydana gelen iç karışıklıklardan dolayı Türkiye'ye sığınan ve Midyat'taki Geçici Konaklama Tesisinde yaşayan Suriyeli, Iraklı ve çadır kent personeli arasında düzenlenen futbol turnuvası oynan final maçıyla son buldu.



Final maçı, Irak ve Suriyeli karma takım ile kamp çalışanları arasında oynandı. Irak ve Suriyeli karma takımı, çadır kent personelinden oluşan takımı 5-2 yenerek şampiyonluğa ulaştı.



Turnuvayı seyreden Suriyeli çocuklar, sık sık tezahüratta bulunarak takımlarını desteklediler. Güzel bir atmosferde geçen karşılaşma bayan seyircilerin ve sığınmacı gençlerin ilgi odağı oldu.



Kampta Türkçe öğretmenliği yapan Ayşe Taşkın, AA muhabirine arkadaşlarıyla beraber maça geldiklerini belirterek, "Her şey şimdiye kadar iyiye gitti. Her ne kadar yeniliyorsak ta kaynaşma adına çok güzel bir maç." dedi.



Maçı izlemeye gelen Halıcılık kursu öğretmeni Müne Aslan ise, son üç yıldır kampta çalıştığını ifade ederek, şunları kaydetti:



"Daha önce yapılan etkinliklerde özellikle bu tür maçlarda Suriyeli çocukların taraf tuttuğunu görüyorduk. Ama bu gün bizi mutlu eden bir şey oldu, görüldüğü gibi çocukların Türk öğretmenleri desteklediğini tarafsız olduğunu birlik ve beraberlik içerisinde yaşadığımızın bir kanıtıdır, bir göstergesidir ve bu beni çok mutlu etti."



Çadırkent Eğitim Merkezi Müdürü Bedrettin Şahin, takımlara kupa, madalya ve çeşitli ödüller verdi.