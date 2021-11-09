Sığınmacılar hayallerindeki Avrupa için yük trenlerinde kaçak yolculuk yapıyor - Haberler
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Sığınmacılar hayallerindeki Avrupa için yük trenlerinde kaçak yolculuk yapıyor

AA / Ayhan Mehmet - Haberler | Güncel

Yük treninin geçmesini bekleyen sığınmacılar Yük trenine binmiş sığınmacılar SELANİK - Avrupa ülkelerinin sınırlarını kapatmasıyla Yunanistan'da mahsur kalan binlerce sığınmacı, Selanik'te yük trenlerinin vagonlarına gizlenerek Yunanistan - Kuzey Makedonya sınırındaki İdomeni kasabasına geliyor.

Yük treninin geçmesini bekleyen sığınmacılar

Yük trenine binmiş sığınmacılar SELANİK - Avrupa ülkelerinin sınırlarını kapatmasıyla Yunanistan'da mahsur kalan binlerce sığınmacı, Selanik'te yük trenlerinin vagonlarına gizlenerek Yunanistan - Kuzey Makedonya sınırındaki İdomeni kasabasına geliyor. Çoğunluğu Afganlardan oluşan sığınmacılar, Avrupa ülkelerine ulaşmak amacıyla sınırı kaçak yollarla geçmeye çalışıyor. Sığınmacılar, İdomeni'deki ormanlık alanda dinleniyor.

Sığınmacılar hayallerindeki Avrupa için yük trenlerinde kaçak yolculuk yapıyor

Sığınmacılar hayallerindeki Avrupa için yük trenlerinde kaçak yolculuk yapıyor

Sığınmacılar hayallerindeki Avrupa için yük trenlerinde kaçak yolculuk yapıyor

AA / Ayhan Mehmet - Son Dakika Haberleri
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