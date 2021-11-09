Sığınmacılar hayallerindeki Avrupa için yük trenlerinde kaçak yolculuk yapıyor
AA / Ayhan Mehmet - Haberler | Güncel
Yük treninin geçmesini bekleyen sığınmacılar Yük trenine binmiş sığınmacılar SELANİK - Avrupa ülkelerinin sınırlarını kapatmasıyla Yunanistan'da mahsur kalan binlerce sığınmacı, Selanik'te yük trenlerinin vagonlarına gizlenerek Yunanistan - Kuzey Makedonya sınırındaki İdomeni kasabasına geliyor.
Yük treninin geçmesini bekleyen sığınmacılar
Yük trenine binmiş sığınmacılar SELANİK - Avrupa ülkelerinin sınırlarını kapatmasıyla Yunanistan'da mahsur kalan binlerce sığınmacı, Selanik'te yük trenlerinin vagonlarına gizlenerek Yunanistan - Kuzey Makedonya sınırındaki İdomeni kasabasına geliyor. Çoğunluğu Afganlardan oluşan sığınmacılar, Avrupa ülkelerine ulaşmak amacıyla sınırı kaçak yollarla geçmeye çalışıyor. Sığınmacılar, İdomeni'deki ormanlık alanda dinleniyor.