Sığınmacı ve Göçmen Çocukların Festival Coşkusu

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD), "Çocuk Şenliği Festivali" düzenledi.

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD) tarafından bu yıl ikincisi yapılan "Çocuk Şenliği Festivali" Çankaya Belediyesinin desteğiyle Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda gerçekleştirildi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen etkinliğe Türk çocukların yanı sıra sığınmacı ve göçmen çocuklar katıldı.

Festivalde ünlü sanatçı Sertab Erener de konser verdi. Festival, başta Suriyeli, Iraklı ve Afganistanlı çocuklar olmak üzere farklı ülkelerden 2 binin üzerinde çocuğun şarkılara eşlik etmesiyle daha da keyifli hale gelirken, Çankaya Belediyesi Bin Çocuk Korosu öğretmenlerinin eşlik ettiği Suriyeli mülteci çocuklardan oluşan Al Farah Korosu da sahne aldı. - ANKARA