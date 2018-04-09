Sığınmacı Türkmen Çocuklar İçin Sünnet Kampanyası

Adana'daki sığınmacı Türkmen ailelerin sünnet olmamış çocukları için "Kirvem Olur musun?" kampanyası başlatıldı.

Adana'ki Türkmen gönüllüsü Abdulbaki Sıray, AA muhabirine yaptığı açıklamada, savaş nedeniyle Irak'ın Telafer kenti ile Suriye'den Adana'ya gelen Türkmenlere zor günlerinde destek olduklarını belirtti.

Türkmen ailelerin geçirdikleri zor günlerin atlatılması ve yaralarının sarılması adına ailelerin sünnet olmamış çocukları için "Kirvem Olur musun?" sünnet kampanyası başlattıklarını ifade eden Sıray, şunları kaydetti:

"İçinde bulunduğumuz ayda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında böyle bir kampanya düşündük ama etkinliği bir günle sınırlamamak adına ay boyunca geçerli olacak şekilde kampanyayı başlattık. Yaklaşık 300 çocuğumuzu bu ay içinde sünnet ettirmek istiyoruz. Kampanyamızın yeni başlamasına rağmen hayırseverlerden olumlu dönüş aldık. Geniş kitlelere yayılması adına bazı sivil toplum kuruluşları ile görüşüyoruz. Bu konuda Adana Büyükşehir Belediyesinden de destek göreceğimize inanıyorum. ."

Sıray, ilk sünneti Belediye Evleri Mahallesi'nde oturan Nihat Havdi'nin oğlu 1,5 yaşındaki Muhammed'e, Dr. Talip Yalım'ın katkılarıyla yaptıklarını bildirdi.

Nihat Havdi de Adana'ya geldikleri ilk günlerden itibaren her zaman yanlarında olan gönüllülere teşekkür etti.