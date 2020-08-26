Sığınmacı kamplarında 100 binden fazla Arakanlı Müslüman çocuğun doğduğu tahmin ediliyor
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Sığınmacı kamplarında 100 binden fazla Arakanlı Müslüman çocuğun doğduğu tahmin ediliyor

Myanmar'ın Arakan eyaletindeki topraklarından edilen Arakanlı Müslümanların (Rohingya) son yıllarda yaşadıkları ülke içindeki ve sığındıkları Bangladeş'teki kamplarda, 100 binden fazla çocuğun dünyaya geldiği sanılıyor.

Sığınmacı kamplarında 100 binden fazla Arakanlı Müslüman çocuğun doğduğu tahmin ediliyor
26.08.2020 11:57 | Son Güncelleme: 26.08.2020 11:57

Myanmar'ın Arakan eyaletindeki topraklarından edilen Arakanlı Müslümanların (Rohingya) son yıllarda yaşadıkları ülke içindeki ve sığındıkları Bangladeş'teki kamplarda, 100 binden fazla çocuğun dünyaya geldiği sanılıyor.

Yardım kuruluşu "Save the Children" (Çocukları Kurtarın Vakfı) tarafından yürütülen çalışmada, Myanmar ordusunun, Arakan eyaletinde katliam başlattığı Ağustos 2017'den bu yana Bangladeş'teki sığınmacı kampları ile 2012 yılından itibaren yerinden edilen Arakanlı Müslümanların Arakan'da kaldığı kamplardaki nüfus verileri analiz edildi.

Çalışmada, son birkaç yıl içinde Bangladeş ve Myanmar'daki sığınmacı kamplarında 108 bin 37 Arakanlı çocuğun, uygun olmayan yaşam koşulları altında doğduğu tahmininde bulunuldu. Çalışmada, Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesindeki sığınmacı kamplarında, neredeyse tamamı anneleri Myanmar'dan kaçtıktan sonra dünyaya gelen 3 yaşının altında 75 bin 971 çocuğun yaşadığı öngörüsüne yer verildi.

Myanmar'dan Aralık 2019'a kadar alınan Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) verilerinin kullanıldığı çalışmada, ülke içinde yerinde edilenlerin kaldığı 21 kampta, 7 yaş altı 32 bin 66 çocuk olduğunu tahmini yapıldı.

Çalışmada, kamplardaki çocukların, eğitim ve sağlık hizmetlerine sınırlı erişimlerinin bulunduğuna, hareket özgürlüklerinin olmadığına ve neredeyse tamamen yardıma bağlı olduklarına dikkat çekildi.

Budist isyancıların Sittwe civarındaki köylere saldırı düzenlediği ve Arakanlı Müslümanlara ait yüzlerce evi ateşe verdiği 2012 yılından bu yana aralarında Kaman Müslümanlarının da olduğu binlerce Arakanlı Müslüman, giriş çıkışların izne bağlı olduğu kamplara kapatıldı.

Arakanlı Müslümanlar "devletsiz" sayılıyor

Myanmar'da 1982'de kabul edilen yasayla vatandaşlık haklarını kaybeden Arakanlı Müslümanlar, "devletsiz" sayılıyor.

Birleşmiş Milletlerce (BM) "dünyada en fazla zulüm gören azınlık" olarak kabul edilen Arakanlı Müslümanlar, ülkede şiddet olaylarına, yasal, ekonomik ve toplumsal ayrımcılığa maruz kalıyor.

Myanmar'ın Bangladeş sınırı yakınlarındaki Arakan eyaletinde yaşayan Müslüman azınlık, bugüne kadarki yönetimlerce "Bangladeş'ten gelen göçmenler" olarak görülüyor ve resmi belgelerde, "Bengalli" olarak adlandırılıyor.

Halihazırda 135 ayrı etnik grubun resmi olarak tanındığı Myanmar'da, radikal milliyetçi Budistler, Arakanlı Müslümanların tanınmasına karşı çıkıyor.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

BM'ye göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Kaynak: AA

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