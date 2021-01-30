Sığınmacı kadın çiftçiler 11 çeşit ürün yetiştiriyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Sığınmacı kadın çiftçiler 11 çeşit ürün yetiştiriyor

30.01.2021 08:33 | Son Güncelleme: 30.01.2021 08:43
Sığınmacı kadın çiftçiler 11 çeşit ürün yetiştiriyor

ADANA'da 'Geçim Kaynaklarına Erişim' projesi kapsamında açık alan tarımı yapan Türk ve mülteci çok sayıda kadın, yetiştirdikleri 11 çeşit ürünle üretime katkı sağlıyor.

ADANA'da 'Geçim Kaynaklarına Erişim' projesi kapsamında açık alan tarımı yapan Türk ve mülteci çok sayıda kadın, yetiştirdikleri 11 çeşit ürünle üretime katkı sağlıyor.

Meryem Kadın Kooperatifi'nin içinde bulunduğu 'Geçim Kaynaklarına Erişim' projesi kapsamında ekim, hasat, gübreleme ve ilaçlama konularında eğitim alan Türk, Suriyeli, Afgan ve İranlı kadınlar açık alan tarımı yapıyor. Sarıçam ilçesindeki Buruk Mahallesi'nde 60 dönüm arazide brokoli, karnabahar, marul, lahana, turp ve bakla gibi 11 çeşit ürün yetiştiren kadınlar, pandemi koşullarında maske ve mesafe kurallarına uyarak çalışıyor. Kadınlar hem ev ekonomisine katkı sağlıyor hem de bir arada sosyalleşme imkanı buluyor.

EKİM'DE DİKİLEN FİDELER, HASADA HAZIRMeryem Kadın Kooperatifi Başkanı Kadem Doğan, her milletten kadının bu projeye katılım sağlayabileceğini belirterek, "Açık alan tarımımızda karma 60 kadın çalışıyor. 3 mühendisimiz onlara eşlik ediyor. Ekim ayında ürünlerimiz toprakla buluştu. Yaklaşık 90 bin fidenin hemen hemen hepsi hasada hazır hale geldi. Kadınlarımız ekosisteme uygun bir şekilde nasıl üretim yapabileceklerini öğreniyorlar. Aynı zamanda açık alanda birlikte tarım yapmanın keyfini yaşıyor, bunu yaparken de ev ekonomisine de katkı sağlamış oluyorlar" dedi.İLK KEZ TÜRKİYE'DE ÜRETİM İMKANI BULDULARİlk kez Türkiye'de böyle bir imkan bulduklarını dile getiren Afgan asıllı Mina Tajik, "Türkiye'de bizim için böyle bir kurs yaptılar. Bu hiçbir yerde yok. Allah razı olsun, çok teşekkür ediyoruz. Bize her şeyi öğretiyorlar. Güzel vakit geçiriyoruz burada hem eğleniyoruz hem çalışıyoruz hem de para kazanıyoruz" diye konuştu.

Afgan asıllı Vahide Nazari ise, "Burada sebze yetiştiriyoruz. Para kazanıyoruz ve çok mutluyuz. Bize emek veren herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.


Sığınmacı kadın çiftçiler 11 çeşit ürün yetiştiriyor
Sığınmacı kadın çiftçiler 11 çeşit ürün yetiştiriyor
Sığınmacı kadın çiftçiler 11 çeşit ürün yetiştiriyor
Sığınmacı kadın çiftçiler 11 çeşit ürün yetiştiriyor
Sığınmacı kadın çiftçiler 11 çeşit ürün yetiştiriyor
Sığınmacı kadın çiftçiler 11 çeşit ürün yetiştiriyor
Sığınmacı kadın çiftçiler 11 çeşit ürün yetiştiriyor
Sığınmacı kadın çiftçiler 11 çeşit ürün yetiştiriyor
Sığınmacı kadın çiftçiler 11 çeşit ürün yetiştiriyor
Sığınmacı kadın çiftçiler 11 çeşit ürün yetiştiriyor
Sığınmacı kadın çiftçiler 11 çeşit ürün yetiştiriyor
Sığınmacı kadın çiftçiler 11 çeşit ürün yetiştiriyor
Sığınmacı kadın çiftçiler 11 çeşit ürün yetiştiriyor
Sığınmacı kadın çiftçiler 11 çeşit ürün yetiştiriyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Muharrem İnce Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Demet Akalın Jason Statham İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Gökhan Gönül Ünal Karaman Rıza Çalımbay Marcel Tisserand
Tüm Haberler İstifa Beşiktaş Otomobil Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sığınmacı kadın çiftçiler 11 çeşit ürün yetiştiriyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.1.2021 08:47:40. #1.15#
title