Sığınmacı Çocuklar Turna Origamisine Barış Mesajı Yazdı

Samsun'dan dünyaya barış mesajı vermek için başlatılan "Allı Turna Selam Söyle Dünyaya" projesi kapsamında savaş mağduru sığınmacı çocuklar barış mesajları yazdı.

Samsun Bilim Sanat Merkezi, Samsun'dan tüm dünyaya barış mesajı vermek için "Allı Turna Selam Söyle Dünyaya" projesi başlattı.

Terör ve savaş mağduru çocuklara dikkati çekmek amacıyla yürütülen ve 2 yaşındayken Japonya'da Hiroşima'ya atılan atom bombası nedeniyle radyasyona maruz kalarak 12 yaşında yakalandığı amansız hastalık sonucu yaşamını yitiren Sadako Sasaki'nin hikayesinden yola çıkılarak hayata geçirilen projenin simgesi ise turna origamisi seçildi.

Proje kapsamında Japonya başta olmak üzere çeşitli Türk devletleri ve Avrupa ülkelerinden öğrenciler, origami tekniğiyle yaptıkları turna kuşlarının kanadına barış mesajları yazarak, Samsun'a göndermeye başladı.

Projeye Samsun'dan ve çeşitli ülkelerden katılan çocukların yaptıkları origamiler, Samsun Büyükşehir Belediyesince metalden yapılacak ve boyu 2 metreyi aşacak turna kuşunun üzerine yapıştırılacak.

Atatürk'ün Samsun'a çıktığı 19 Mayıs 1919'un 100. yıl dönümüne atfen 2 bin 19 turna origamisi kullanılarak oluşturulacak heykel, bu yıl yapılacak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda sergilenmeye başlanacak.

Heykelde kullanılmayan origami turna kuşları ise uçakla gökyüzünden kentin üzerine bırakılacak.

Samsun Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Aydın Peker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hazırladıkları proje ile çocuklarla dünyaya barış mesajı vermeyi amaçladıklarını söyledi.

Projede hem yurt dışındaki hem de yurt içindeki gönüllüleri ve öğrencileri turna kuşu katlamaya davet ettiklerini anlatan Peker, "Origami tekniğiyle turna kuşu katlanıyor. Kuşun bir kanadına ad, soyad ve tarih, diğer tarafına da bir şehidimizin adı ya da vatan, millet, bayrak sevgisi, terörün lanetlenmesi, barış konulu bir mesaj yazılıyor. Bunlar bizim posta adresimize gönderiliyor. Bugün de savaş mağduru Suriyeli ve Iraklı çocuklarımız barış mesajı verdi." dedi.

Yaklaşık 4 yıl önce Irak'tan Türkiye'ye gelen 12 yaşındaki Meryem Dolemi ise turna origamisinin kanadına barış mesajları yazdığını ifade etti.