Sığınmacı Çocuklar Şehitler İçin Fidan Dikti

Çorum'da ikamet eden sığınmacı ailelerin çocukları, ilkokul öğrencileriyle birlikte Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan askerler için 250 fidan dikti.

Çorum Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği üyeleri tarafından düzenlenen etkinlikte, kentteki sığınmacı ailelerin çocukları ve Şehit Onur Babak ilkokulu öğrencilerinden oluşan 120 çocuk, Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü'nde 250 tane fidan dikti.

Okul müdürü Cemalettin Tunç, 50'si sığınmacı olmak üzere 120 öğrenci ile Orman Haftası'nda şehitler için fidan diktiklerini söyledi.

Zeytin Dalı Harekatı'na hep birlikte destek verdiklerini ifade eden Tunç, "Öğrencilerimizin hem sığınmacı çocuklarla kaynaşması, hem de şehitlerimizi hatırlaması amacıyla bu etkinliği düzenledik. Bugün ayrıca Nevruz Bayramı. Baharla birlikte kardeşlik, dostluk, daha çok gelişsin istiyoruz. Bu nedenle öğrencilerimiz kaynaşsın istedik." dedi.

Fidan dikme işleminin tamamlanmasının ardından öğrencilere ikramda bulunuldu.