Sığınmacı Çocuklar Hayallerini Resmetti

Sivas'ta, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, sığınmacı olarak kentte bulunan ailelerin çocukları resimler yaptı.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte yaklaşık 30 çocuk yaşamak istedikleri yerlere ilişkin hayallerini resmetti.

AK Parti Sivas İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Harun Kaya, yaptığı açıklamada, "Kardeşlerimizle bugün ilk önce sinema etkinliği yaptık. Daha sonra çocuklar buraya gelerek şövale üzerine konan kağıtlara hayallerindeki resimleri çiziyor. Yaptıkları bu resimler için yarışma düzenleyip hepsini birinci seçeceğiz. Bu çocuklara biz duygusal yatırım yapıyoruz. Hepsine bir abi ve abla olduk." dedi.