Sığındığı barınma merkezi sağlığı için de umut buldu Sokaktan alınarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Barınma Merkezi'ne yerleştirilen kalan şeker hastası Deniz Katip için oksijen tedavisine başlandı.

Sokaktan alınarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Barınma Merkezi'ne yerleştirilen kalan şeker hastası Deniz Katip için oksijen tedavisine başlandı.

Dışarıda kalan, şeker hastası ve bir ayağı olmayan 54 yaşındaki Katip Deniz'e yardım elini uzatan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezi'ne yerleştirilmesini sağladı. Diğer bacağını da kaybetme riski olan Katip Deniz için tedavi süreci başlatıldı.

Tek bacağını kaybetmemesi için 3 doktorun olduğu sağlık kurulundan karar alınan Katip Deniz için özel bir tedavi merkezinde hiperbarik oksijen Tedavisine başlandı. Hiperbarik oksijen tedavisi ile Katip Deniz'in mevcut bacağının diğer bacak gibi kesilmesine engel olmak ve kesilen bacaktaki kesi yerinde bakımsızlıktan dolayı gelişen yaranın kapatılması hedefleniyor. Katip Deniz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafında Barınma Merkezinden alınıp tedavi olacağı merkeze, merkezdeki tedavisinin ardından tekrardan Barınma ve Konaklama Merkezine götürülüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin sayesinde sokakta kalmaktan kurtulduğunu belirten Katip Deniz, "5 aydır Kocaeli'deyim. 3 ay Derince Sopalı Araştırma Hastanesi'nde yattım. 5 sefer ameliyat oldum. Şeker hastalığım vardı. Tedavimin ardından taburcu edildiğimde sokakta kaldım. Büyükşehir Belediyesi beni alıp Barınma Merkezine getirdi. Allah belediye başkanımızdan razı olsun, ayağını taşa vurmasın. Allah uzun ömürler versin. Bize barınma evini açtı, orada kalıyoruz, yemeğimiz içmemiz, herhangi bir sıkıntımız yok. Sonsuz teşekkür ederim" dedi.

Barınma Merkezinde kaldığı süreçte tedavisinin yapıldığını belirten Katip Deniz, "Hastalığım nedeniyle bir ayağım kesildi. Kalan ayağımı da kaybetmemek için, Büyükşehir doktorları yardımcı oluyorlar. Periyodik olarak pansumanım yapılıyor. Böyle bir süreçte benim için sağlık raporu da alındı. Rapor doğrultusunda oksijen tedavisine başlandı. İlaçlarımı da kullanıyorum. Tedavi için beni alıp merkeze götürüyorlar. Tedavinin ardından beni tekrar Barınma Merkezine getiriyorlar. Allah devletimize zeval vermesin. Devletimizin gücünü görüyoruz" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA