Sığınaktaki Ukraynalı çocuklardan "Kiev" şarkısı - Haberler

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Sığınaktaki Ukraynalı çocuklardan "Kiev" şarkısı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Ukrayna'nın başkenti Kiev'de sığınaklarda saklanan çocuklar "Kiev'im Benim" şarkısını söyledi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de sığınaklarda saklanan çocuklar "Kiev'im Benim" şarkısını söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının 6'ncı gününde çatışmalar tüm şiddetiyle devam ediyor. Saldırıların yoğunlaştığı başkent Kiev'de halk, sığınaklarda bombardımanların durmasını bekliyor. Sığınaklarda saklanan çocuklar, bir araya gelip şarkı söyleyerek morallerini yüksek tutmaya çalışıyor. Kiev'de bulunan sığınaktaki çocukların "Kiev'im benim" şarkısını söyledikleri video izleyenleri duygulandırdı. Çocuklar, "Seni nasıl sevmeyeyim Kiev'im benim. Çiçekler gözlerimize bakarken kalbimi onlara veriyorum. Seni nasıl sevdiğimi anlatsınlar" sözleri bulunan şarkıyı söyleyerek savaşı birkaç dakikalığına da olsa unutmaya çalıştı.

(Bekir Keskin/ İHA)

Sığınaktaki Ukraynalı çocuklardan Kiev şarkısı

Sığınaktaki Ukraynalı çocuklardan Kiev şarkısı

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Ukrayna, Rusya, Kiev, Yerel, Güncel, Haberler

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