Sigarayı Bıraktılar Altını Kaptılar

Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ), 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Gününde sigarayı bırakan personellerini çeyrek altınla ödüllendirdi.

Sivas, Tokat ve Yozgat'ın enerji dağıtımı yapan ÇEDAŞ, 'Sağlınız Altın Değerinde' projesi ile sigarayı bırakan personelini çeyrek altınla ödüllendirmek için kampanya başlattı. Proje ile sigarayı bırakan şirket personelleri 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla çeyrek altınla ödüllendirerek, Yeşilay Sivas İl Temsilciliği tarafından da sigarayı bırakmaya yönelik konferans verildi.

ÇEDAŞ Kurumsal İletişim Müdürü Kazım Şeker, şirket personelinin sigara bırakmasına yönelik çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Bugün 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma günü ve şirket olarak sağlığınız altın değerinde personelimizin sigarayı bırakmasına yönelik çalışmalar yaptık. Bugün de Yeşilay Sivas İl temsilciliği ile birlikte personelimize eğitim verdik. Sigarayı bıraktığını beyan eden veya bu kapsamda kararlı olan personelin de ödüllerini takdim ettik" dedi. - SİVAS