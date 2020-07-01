Sigarayı bıraktı, biriktirdiği parayla klip çekti
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Sigarayı bıraktı, biriktirdiği parayla klip çekti

Sigarayı bıraktı, biriktirdiği parayla klip çekti Batman'da yaşayan ses sanatçısı Eyüp Aydemir, akciğerlerinde problem olduğu tespit edilmesinin ardından 17 yıldır içtiği sigarayı bıraktı.

01.07.2020 20:06 | Son Güncelleme: 01.07.2020 20:12

Sigarayı bıraktı, biriktirdiği parayla klip çekti

BATMAN - Batman'da yaşayan ses sanatçısı Eyüp Aydemir, akciğerlerinde problem olduğu tespit edilmesinin ardından 17 yıldır içtiği sigarayı bıraktı. Yaklaşık 7 ay önce bıraktığı sigaraya vereceği parayı biriktiren Aydemir, bu parayla eski bir şarkıya klip çekti.

Batman'da yaşayan ses sanatçısı Eyüp Aydemir, 17 yıl boyunca sigara içti. Rahatsızlığı nedeni ile hastaneye başvuran Aydemir'in akciğerlerinde sorun olduğunun tespit edilmesinin ardından Eyüp Aydemir sigarayı bırakmaya karar verdi. Yaklaşık 7 ay önce sigarayı bırakan Aydemir, bu süre içinde her gün içtiği paket kadar parayı biriktirmeye başladı. Aydemir, 7'nci ayın sonunda topladığı 7 bir lirayla şarkısına klip çekip yayına verdi.

Sigarayı bıraktım, biriktirdiğim parayla klip çektim"

Sigarayı bırakma kararını 7 ay önce aldığını kaydeden 32 yaşındaki Aydemir, "7 ay önce doktora başvurduğumda akciğerlerimde bir problem olduğu ortaya çıktı. Bu süreçten sonra sigarayı bırakma kararı aldım. Yaklaşık 17 sene sigara içtim. İçtiğim sigara parasıyla neler yapılabilir diye arayışa girdim. En son günde içtiğim paket kadar parayı biriktirmeye başladım. Kumbarada yaklaşık 7 bin lira biriktirdim. Biriktirdiğim parayla şarkıma klip çektim. Kendi yöremize ait eski şarkılarından bir klip yaptım. Sigarayı bırakınca neler yapılabileceğini herkesin bilmesi gerekir. 17 sene sigara içtim. Bu son 7 aydır, 8'inci ayıma gireceğim sigarayı bıraktım. Sigarayı bıraktıktan sonra kendimi gayet iyi, güzel ve sağlıklı hissetmeye başladım. Benim çektiğim yeni klip dördüncü profesyonel klip olacak. Bu çektiğim klibin bende ayrı yeri var, çünkü kültürümüzü yansıtan bir klip. Kürtçe bir klip eski, bundan yüz sene önceki bir eseri dile getirdik. Benim için artık bir özeliği daha var sigara bırakmanın pandemi sürecine denk geldik. Sigara korona virüsü tetikliyor, bu da sigarayı bırakmamda etkili oldu. Şuan sağlık açısından çok inanılmaz iyiyim, eskiden bir yokuşu çıkamıyordum, sigarayı bıraktıktan sonra artık yokuşu rahat bir şekilde çıkabiliyorum. Yılardır müzik yapıyorum. Şırnak Silopiliyim, bizim yörenin şarkılarını söylemeye devam ediyorum. Sahneler alıyorum konserler veriyorum. Her yerde kültürümüzü tanıtmaya çalışıyorum" dedi.

Sigarayı bıraktı, biriktirdiği parayla klip çekti

Kaynak: İHA

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