Sigarayı bırakmak isteyenlerden Yeşilay'a rekor başvuru
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sigarayı bırakmak isteyenlerden Yeşilay'a rekor başvuru

Elif YAVUZ-Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL, DHA KORONAVİRÜSÜN en çok akciğer ve solunum sistemini etkilemesinin ardından sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlar sebebiyle Yeşilay'ın çağrı merkezine rekor sayıda başvuru yapıldı.

Sigarayı bırakmak isteyenlerden Yeşilay'a rekor başvuru
16.05.2020 11:00 | Son Güncelleme: 16.05.2020 11:01

Elif YAVUZ-Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL, DHA KORONAVİRÜSÜN en çok akciğer ve solunum sistemini etkilemesinin ardından sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlar sebebiyle Yeşilay'ın çağrı merkezine rekor sayıda başvuru yapıldı. Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ne(YEDAM) son 5 haftada 10 bin 828 çağrı geldi.

ÇAĞRI ORANI YÜZDE 12'DEN YÜZDE 77'YE ÇIKTI

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, en çok solunum sisteminde ve akciğerde hasara neden oluyor. Hastaların büyük bir çoğunluğu koronavirüs sebebiyle nefes almakta zorluk çekiyor. Salgın sürecinde ise sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlar Yeşilay'a rekor sayıda başvuruda bulundu. Son beş haftada yaklaşık 10 bin kişinin YEDAM'ı aradığını belirten Yeşilay Başkanı Mücahit Öztürk, "Bu süreçte koronavirüsün hemen etkilediği ve hızlıca sonuç aldığı organın akciğer olduğunu öğrendik. Bu öğrenir öğrenmez çok hızlı bir kampanya başlattık. 'Sigarayı bırakmanın tam zamanı' dedik. Bu kampanyaya çok büyük bir karşılık bulduk. İnsanlarımız yoğun bir şekilde YEDAM'ı aramaya başladı. Bu aramalar eskiden yüzde 12'deyken, şimdi yüzde 76-77'lere kadar çıktı" dedi.

"TELEFON GÖRÜŞMELERİ İLE TERAPİLERE ALIYORUZ"

Çağrı yapan herkesin takibinin yapıldığını ifade eden Öztürk, "Aramaların çoğunluğu 'ben sigarayı bırakmaya kararlıyım, bana destek verin' şeklinde. Biz de çağrı merkezimizdeki eğitim almış kişilerle, psikologlarla kişiye özgü olarak ne yapmaları gerektiğine yönelik görüşmeler yapıyoruz. Son beş haftada yaklaşık 10 bine yakın çağrı aldık. Diğer bağımlılıklarla ilgili de destek veriyoruz ancak şu ana kadar sigara ile ilgili çok önemli bir talep var. Çağrı yapan kişilerin takibi mutlaka yapılıyor. Öncelikli olarak bir düzey tespiti yapıyoruz. Bu tespitten sonra, bırakma günü tespit ediyoruz. Bırakma gününü tespit ettikten sonra o günden itibaren onları geri arıyor. Bir kısmını da haftalık telefon görüşmeleri ile terapilere alıyoruz" diye konuştu.

BABAMA SİGARAYI NASIL BIRAKTIRABİLİRİM?Sadece sigara içenlerin değil, çevresindeki kişilere bıraktırmak isteyenlerin de merkezi aradığını belirten Öztürk, "Gelen bütün görüşmelerin motivasyonu çok yüksek. Sadece bırakmak isteyenler aramıyor. Çocuklar arıyor. 'Ben babama sigarayı nasıl bıraktırabilirim? Bana yardımcı olun. Nasıl bir yöntem uygulayabilirim?' diye soruyorlar. Hem kişiler, hem çevresindeki kişiler bu konuda bizden destek istiyorlar. Biz de kişiye özgü motivasyon verici önerilerde bulunuyoruz" dedi.

"53 YAŞINDAYIM, 25 YAŞINDAKİ İNSANLAR GİBİ RAHAT YÜRÜYEBİLİYORUM"35 yıl sigara içen ve 5 yıl önce sigarayı bırakan Osman Erol, "Koronavirüsten daha tehlikeli bence. Virüs geçici, sigara kalıcı. Bırakmakta fayda var. 35 yıl kullandım. Günde 3 paket içiyordum. Doktora gittim MR'da akciğerimi gördüm. 'Hayatımdan daha değerli değil' deyip sigarayı bıraktım. 6'ncı yıla giriyorum. İyi ki bırakmışım. 53 yaşındayım, 25 yaşındaki insanlar gibi rahat yürüyebiliyorum, spor yapabiliyorum. Yediğim, içtiğim her şeyden tat alıyorum. Rahat uyuyorum" dedi.Uzun süredir sigara kullanan Fadıl Gülek ise, "Sigarayı bırakmayı düşünüyorum ama bırakamıyorum. Artık yaşlandım. Bırakmanın vakti geldi 50 senedir içiyorum. Merdivenlerden çıkarken çok zorlanıyorum. Nefes nefese kalıyorum. Bu yüzden bırakmayı düşünüyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Son dakika: Merkez Bankası, yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı Haber
Son dakika: Merkez Bankası, yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
Akılalmaz olay: Kars'ta koronayı yenen kişi yemek daveti verdi, 146 kişiye virüs sıçradı Haber
Akılalmaz olay: Kars'ta koronayı yenen kişi yemek daveti verdi, 146 kişiye virüs sıçradı
Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen, 3 yıllık ilişkisini bitirdi Haber
Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen, 3 yıllık ilişkisini bitirdi
2 aylık çalışma, koronanın yol haritasını ortaya çıkardı! İşte Türkiye'ye virüs bulaştıran 2 ülke Haber
2 aylık çalışma, koronanın yol haritasını ortaya çıkardı! İşte Türkiye'ye virüs bulaştıran 2 ülke
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeme getirdiği kenevirin ekim alanı Vezirköprü'de iki katına çıktı Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeme getirdiği kenevirin ekim alanı Vezirköprü'de iki katına çıktı
Afrika değil İstanbul! Mandaların gölet keyfi böyle görüntülendi Haber
Afrika değil İstanbul! Mandaların gölet keyfi böyle görüntülendi
Arka Sokaklar'ın 553. bölüm fragmanı yayınlandı! Koronavirüse yakalanan Hüsnü Çoban'ın durumu ağırlaşıyor
Arka Sokaklar'ın 553. bölüm fragmanı yayınlandı! Koronavirüse yakalanan Hüsnü Çoban'ın durumu ağırlaşıyor
Acun Ilıcalı, oyuna çıkmayan Nisa hakkında konuştu: Sorunu psikolojik
Acun Ilıcalı, oyuna çıkmayan Nisa hakkında konuştu: Sorunu psikolojik
Başka hiçbir camide yok! 4 asırlık camide el yapımı altın işlemeler bulundu
Başka hiçbir camide yok! 4 asırlık camide el yapımı altın işlemeler bulundu
Cumhurbaşkanı hayranı genç, Erdoğan'ın ses tonunu taklit ederek 'evde kal' çağrısı yaptı
Cumhurbaşkanı hayranı genç, Erdoğan'ın ses tonunu taklit ederek "evde kal" çağrısı yaptı
Günlük burç yorumları 16 Mayıs 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 16 Mayıs 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Arjantin'de sözleşmesi bitecek futbolcuların kontratları 6 ay uzatıldı
Arjantin'de sözleşmesi bitecek futbolcuların kontratları 6 ay uzatıldı
Yasağa bir saat kala karşıdan karşıya geçen genç kız, canından oldu
Yasağa bir saat kala karşıdan karşıya geçen genç kız, canından oldu
Ali Koç'un 'El sıkışmak üzereydik' dediği teknik adamın Zlatko Dalic olduğu ortaya çıktı
Ali Koç'un "El sıkışmak üzereydik" dediği teknik adamın Zlatko Dalic olduğu ortaya çıktı
İngiltere, koronavirüs tespit etmesi için köpek eğitecek
İngiltere, koronavirüs tespit etmesi için köpek eğitecek
Doğal sit alanına raylı sistem döşeyerek malzeme taşıyıp kaçak villa diktiler
Doğal sit alanına raylı sistem döşeyerek malzeme taşıyıp kaçak villa diktiler
Warp Speed projesini ilan eden Trump: Yıl sonuna kadar elimizde bir korona aşısı olacağını düşünüyoruz
Warp Speed projesini ilan eden Trump: Yıl sonuna kadar elimizde bir korona aşısı olacağını düşünüyoruz
16 yaşındaki genç çapa makinesinin altında kalarak can verdi
16 yaşındaki genç çapa makinesinin altında kalarak can verdi
Dünyada koronavirüs vaka sayısı 4 milyon 600 bini geçti
Dünyada koronavirüs vaka sayısı 4 milyon 600 bini geçti
Kız çocukları hakkında tepki çeken sözlere imza atan profesör hakkında İstanbul Aydın Üniversitesi soruşturma başlattı
Kız çocukları hakkında tepki çeken sözlere imza atan profesör hakkında İstanbul Aydın Üniversitesi soruşturma...
Milli futbolcu Arda Turan: Çalıştığım en iyi teknik direktör Fatih Terim
Milli futbolcu Arda Turan: Çalıştığım en iyi teknik direktör Fatih Terim
İspanyol devi Barcelona Pique'nin boşluğunu Çağlar Söyüncü ile doldurmayı planlıyor
İspanyol devi Barcelona Pique'nin boşluğunu Çağlar Söyüncü ile doldurmayı planlıyor
Kayseri'de dün ezan 4 dakika geç okununca vatandaşlar oruçlarını geç açtı
Kayseri'de dün ezan 4 dakika geç okununca vatandaşlar oruçlarını geç açtı
Bir günlüğüne başkan olan CHP'li meclis üyesi kendine ve yakınlarına ait inşaatlara yapı izni verdi
Bir günlüğüne başkan olan CHP'li meclis üyesi kendine ve yakınlarına ait inşaatlara yapı izni verdi
Talihsiz vatandaş, ekmeğini kazandığı traktörün altında sıkışarak can verdi
Talihsiz vatandaş, ekmeğini kazandığı traktörün altında sıkışarak can verdi
Yeni 100 liralar 20 Mayıs'ta tedavüle çıkıyor
Yeni 100 liralar 20 Mayıs'ta tedavüle çıkıyor
2 Haziran'da toplanması planlanan TBMM'da görüşülecek konular
2 Haziran'da toplanması planlanan TBMM'da görüşülecek konular
Korona ABD'yi vurmaya devam ediyor! Üretim durunca çiftlikteki hayvanlar öldürülüyor
Korona ABD'yi vurmaya devam ediyor! Üretim durunca çiftlikteki hayvanlar öldürülüyor
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den müjdeli haber: Sıcaklıklarda virüsün bulaşması zorlaşacak
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den müjdeli haber: Sıcaklıklarda virüsün bulaşması zorlaşacak
Son Dakika: Benzine 9, motorine ise 11 kuruş zam geldi
Son Dakika: Benzine 9, motorine ise 11 kuruş zam geldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Devlet Bahçeli Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Sırrı Süreyya Önder
Magazin Tarkan Sinem Kobal Burcu Esmersoy Jennifer Aniston
Spor Fatih Terim Metin Oktay Bülent Uygun Fernando Muslera Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Aydın Ali Koç Haziran Araştırma
Şu an buradasınız: Sigarayı bırakmak isteyenlerden Yeşilay'a rekor başvuru - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.5.2020 12:49:01. #1.14#
title