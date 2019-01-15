Sigarayı bırakmak isteyene ücretsiz sağlık hizmeti
Cumhurbaşkanı kararı ile sigarayı bırakma tedavisi alan hastalara sayıları 300 bini geçmemek şartıyla herhangi bir sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın Sağlık Bakanlığınca temin edilecek ilaçlardan ücretsiz yararlanma imkanı getirildi.
Cumhurbaşkanı kararı ile sigarayı bırakma tedavisi alan hastalara sayıları 300 bini geçmemek şartıyla herhangi bir sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın Sağlık Bakanlığınca temin edilecek ilaçlardan ücretsiz yararlanma imkanı getirildi.
Kaynak: Dunya.com