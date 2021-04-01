Sigarayı bırakma tedavisi görenlere ilaçları ücretsiz verilecek
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Sigarayı bırakma tedavisi görenlere ilaçları ücretsiz verilecek

Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş - Haberler | Güncel
Sigarayı bırakma tedavisi görenlere ilaçları ücretsiz verilecek

Sigarayı bırakma tedavisi alan hastalar, herhangi bir sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın Sağlık Bakanlığınca temin edilecek ilaçlardan ücretsiz yararlanacak.

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Sigarayı bırakma tedavisi alan hastalar, herhangi bir sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın Sağlık Bakanlığınca temin edilecek ilaçlardan ücretsiz yararlanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla 4736 sayılı Kanun'un birinci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf tutulacakların tespitine dair karar yürürlüğe konuldu.

Buna göre, sigarayı bırakma tedavisi alan hastalar, sayıları 500 bini geçmemek şartıyla ve herhangi bir sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın, Sağlık Bakanlığınca temin edilerek birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurum ve kuruluşlarına dağıtımı yapılacak Nikotin Replasman Preparatları ile Bupropion HCI ve Vareniklin içerikli ilaçlardan tütün bağımlılığı tedavi ve eğitim birimleri vasıtasıyla ücretsiz faydalanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş

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