Sigarayı bırakan tiryaki 15 yıldır bağımlılıkla mücadeleye destek oluyor

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Aralıksız 30 yıl içtiği sigarayı, annesinin hastaneden aldığı randevu ve sonrasında ortaya koyduğu azimle bırakan Murat Kahyaoğlu (57), son 15 senedir katıldığı seminerlerle bağımlılıkla mücadeleye katkı veriyor.

Bornova ilçesinde yaşayan 2 çocuk ve 2 torun sahibi Kahyaoğlu, bulunduğu çevrenin de etkisiyle çocuk yaşta sigaraya başladı. Kahyaoğlu, 30 yıl boyunca bağımlısı olduğu sigarayı günde ortalama 3 paket içti.

Annesi, 15 sene önce, kendi rahatsızlığı için gittiği hastanede Kahyaoğlu'na da sigara bırakma polikliniğinden randevu aldı.

Murat Kahyaoğlu, terapiler, ilaç tedavisi ve psikiyatrik yardım sonunda 6 ay içerisinde sigaradan kurtulmayı başardı.

Sigarayı bıraktıktan sonra bağımlılıkla ilgili düzenlenen seminerlere konuşmacı olarak katılan Kahyaoğlu, kendi gibi bağımlı olan insanlara yol gösterdi.

Kahyaoğlu, AA muhabirine, geçmişte sigaranın hayatında birinci sırada olduğunu, yıllar içinde nefes almakta zorlandığını, yürürken ve merdiven çıkarken tıkandığını belirtti.

Babasının da çok sigara içtiğini ve kronik astım hastası olduğunu dile getiren Kahyaoğlu, "Babam bu rahatsızlığından dolayı 7 yastık üzerinde yatardı. Ben de ileride böyle olacağım için korkmaya başladım. Annem de hastaneden randevu alınca bu şekilde bırakmaya karar verdim." dedi.

Sigara bırakma polikliniğinde Dr. Ersin Çevikalp'ten büyük destek gördüğünü anlatan Kahyaoğlu, 15 senedir kendini çok iyi hissettiğini dile getirdi.

"İlaçtan sonra sigaradan tiksindim"

Kahyaoğlu, yaşadığı süreci şöyle anlattı:

"Hastalıklardan çok korktum. Sigara tiryakisi olan babam nefes almak için yalvarıyor, kapıları aşındırıyordu. Onlar gözümün önüne geldi. Poliklinikte ilaç verdiler. Doktorun verdiği taktikleri uyguladım. Hoca derdi ki 'Beynin seni yönlendirmiyor, elin yönlendiriyor.' Saçtan ve kıldan iğrenirdim, ailem tütünleri çıkarıp saç koyardı. Keşke daha önce bıraksaydım. Şimdi herkese yalvarıyorum. Sigara ve alkol kullanmayın. Sigarayı bırakınca en başta kendimi daha sağlıklı hissetmeye başladım. Bıraktığım için aşırı derece mutluyum. Evimde huzur oldu."

Yaşadığı zorluklardan sonra insanlara sigarayı bıraktırmayı kendisine görev edindiğini dile getiren Kahyaoğlu, tiryakilerin önce kendisine ve doktoruna inanması gerektiğini vurguladı.

Katıldığı seminerlerden sonra 10'dan fazla kişinin sigarayı bıraktığını bildiren Kahyaoğlu, "Vaadim var, 6 ay boyunca sigara içmeyen kişiye cevizli, kaymaklı tatlı ısmarlıyorum. En büyük zevkim. Tanımadığım insan bile olsa 'Ne olur sigara içme.' diyorum. 'Yapamıyorum.' diyen kendini kandırıyor. 'Bırakmak istiyorum ama sigara beni bırakmıyor.' derdim. Bahane aradığımız zaman olmaz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Fatih Doğan