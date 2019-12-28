Sigarayı bırakan polislere Cumhuriyet altını

28.12.2019 11:50 | Son Güncelleme: 28.12.2019 11:50

Sigarayla mücadele kapsamında Tütün Kullanımı Farkındalık Eğitimine katılarak sigarayı bırakan İstanbul Havalimanı'nda görevli polis memurları, Cumhuriyet altınıyla ödüllendirildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünün Yeşilay ile geçtiğimiz ay ortaklaşa gerçekleştirdiği 'Tütün Kullanımı Farkındalık Eğitimi'nde sigarayı bırakan polis memurlarının altınla ödüllendirileceği açıklanmıştı. Proje kapsamında eğitimlere katılarak sigarayı bırakan üç polis memuruna, İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğünde düzenlenen törenle Şube Müdürü Deniz Engin tarafından Cumhuriyet altını takdim edildi.

"SİGARAYI BIRAKAN MEMURLARIMIZ HAYATA MERHABA DEDİ"

Törende basın mensuplarına projeye ilişkin değerlendirmede bulunan İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürü Deniz Engin, "Sigarayı bırakan memurlarımız hayata merhaba dedi. Ömrüne ve kesesine bereket geldi. Biz de sözümüzün arkasında durarak, kendilerine cumhuriyet altınını veriyoruz. Kendilerini tebrik ederim" dedi.

ÖRNEK DAVRANIŞI İÇİN ALTINLA ÖDÜLLENDİRİLDİ

Düzenlenen törende İstanbul Havalimanı'nı kullanan Kolombiyalı bir yolcuya uçağına yetişmesi için yolcunun sorununu çözerek yardımcı olan pasaport polisi Eyüp Avcı'ya da yolcu memnuniyeti kapsamında gösterdiği örnek davranışı için Cumhuriyet altınıyla ödüllendirildi. Yolcunun uçağına kadar refakat eden polis memuru Avcı için Kolombiya'nın İstanbul Başkonsolosluğu tarafından özel teşekkür mektubu geldiğini ifade eden İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürü Deniz Engin, "Bu güzel davranışların devamı da gelecektir. Gelen tüm yolcuların sorunlarına eğilen, değer veren, onları uçağa kadar götürüp ülkeden en güzel şekilde ayrılmasına sağlayan arkadaşlarımıza da ödüllendirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

"SİGARADAN KURTULDUM YEPYENİ BİR HAYATA BAŞLADIM"

Sigarayı bırakan polislerden biri olan İlhami Memur eğitimlerin yanı sıra yakın çevresinin de desteğiyle 10 yıldan bu yana kullandığı sigarayı bıraktığını söyleyerek, "Bu eğitimlerle birlikte aldığımız bilinçlenmeyle birlikte 10 yıldır sigara kullanan biriydim. Bu serüveni katıldığım eğitimle bitirdim. Verilen ödül, bize örnek bir hediye oldu. Polis olarak vatandaşa örnek olmak amacıyla bu etkinlikler planlanmıştı. Bu bilinci eğitimlerdeki uzmanlar bize çok iyi bir şekilde aktardı. Böylece karar verdim ve sigaradan kurtuldum. Yepyeni ve güzel bir hayata başladım" ifadelerini kullandı.

"ÖNCELİKLİ HEDEFİMİZ İŞLEMLERİ HIZLI VE GÜVENİLİR BİR ŞEKİLDE YAPMAK"

Örnek davranış sergileyerek ödül alan polis memuru Eyüp Avcı ise "Kolombiyalı bir yolcumuzun problemi vardı, kendisine yardımcı oldum. O da konsolosluğuna müracaatta bulunarak şube müdürlüğümüze teşekkür yazısı göndermişler. Müdürümüz de bizleri altınla ödüllendirdi. Bu ödülü bütün arkadaşlarım adına alıyorum. Bizler pasaport büro amirliğinde görevli memurlar olarak öncelikli hedefimiz diğer ülke vatandaşlarının işlemlerini hızlı ve güvenilir bir şekilde yapmak, problemlerini çözüme kavuşturmaktır. Ben de bunu yerine getirdim" dedi.

(Ferhat Yasak - Ufuk Kıvık/İHA)

Kaynak: İHA