Sigarayı bırakan çalışanlarına yıllık 12 bin lira ikramiye, bir hafta ek izin

Esnek ambalaj sektöründe hizmet veren özel bir şirket, çalışanlarını sigarayı bırakmaya teşvik etmek için bir uygulama başlattı. 2020 yılının kasım ayında hayata geçirilen çalışmayla sigarayı bırakan personele yıllık 12 bin lira ikramiye ve 1 hafta ek izin hakkı verildi. Motivasyon olması için ikramiye ve ek izin uygulamasını başlattıklarını söyleyen İnsan Kaynakları Müdürü İlknur Köksal, 185 çalışanın, 50'sinin taahhütname imzalayarak sigarayı bıraktığını, ilk ödeneklerin de ocak ayında maaşla yatırıldığını dile getirdi.

4 yıl önce İstanbul merkezli kurulan ve esnek ambalaj sektöründe hizmet veren Krcpack, çalışanlarını sigarayı bırakmaya teşvik etmek için ilginç bir uygulama hayata geçirdi.

Birçok ülkeye ihracat yapan ve bünyesinde 185 çalışan bulunduran şirket, sigarayı bırakan çalışanlarına yıllık 12 bin lira ikramiye ve bir hafta ek izin uygulamasını hayata geçirdi. İlk etapta taahhütname imzalayarak, sigarayı bırakanların sayısı 50'ye ulaştı. Uygulamadan, hiç sigara içmeyen çalışanlar da faydalanıyor.

Konuya ilişkin bilgi veren şirketin İnsan Kaynakları Müdürü İlknur Köksal, 'Kaliteli iş ve kaliteli yaşam' vizyonuyla hareket ettiklerini söyleyerek, "Gıda sektörüne hizmet verdiğimiz için pandemiden olumsuz etkilenmedik. Hatta çalışan personel sayımız geçen yıl marttan bugüne yüzde 50 arttı. Yeşilaycı bir şirketiz. Çalışanlarımızın sağlığını da düşünüyoruz. Yönetim kurulu toplantımızı yaparken kişiler sigarayı bıraksın diye bir uygulama başlatmak istedik. Aynı zamanda ek gelir sağlamalarını da hedefledik. Motivasyonla daha hızlı bırakacaklarını düşündük. Yıllık 12 bin lira ek gelir bunun yanında 1 hafta da ek izin kullanma hakkı veriyoruz. Böylece hem sigaraya harcadıkları para ceplerinde kalıyor hem sağlıklarını koruyorlar hem de ek gelir sağlıyorlar" diye konuştu.

2021 OCAK AYINDA İLK ÖDENEK MAAŞLA YATTI

Samsun'a yeni bir tesis kurduklarını, İzmir ve ABD'de ise satış ofislerinin bulunduğunu anlatan Köksal, "Çalışanlar uygulamayı duyunca şaşırdı 'gerçekten böyle bir şey olacak mı?' diye sordular. İlk başta 185 çalışanımızdan 50'si sigarayı bırakacağını söyleyerek bize başvurdu, taahhütname imzaladı. Uygulamaya 2020'in sonlarında kasım-aralık gibi başladık. 2021 ocak ayında da ödeneği vermeye başladık. Yüksek ihtimalle 185 kişi de bu uygulamadan faydalanacak. Şirkette faaliyetlerine devam ettiği sürece uygulama geçerli olacak" ifadelerini kullandı.

İŞE YENİ BAŞLAYANLAR DA FAYDALANIYOR

Köksal, "Aramıza yeni katılan arkadaşlar da uygulamadan faydalanabilecek. Maaş aldığınız sürece ek gelir de alacaksınız. Ocak ayında bin lirayı yatırınca uygulamaya katılmayanlar, 'ben de katılmak istiyorum, hala bırakabiliyor muyuz?' gibi sorularla bize geldi. Çalışanlarımız kendilerini ne zaman hazır hissederse, bırakmak isterse şirket olarak arkalarındayız. Uygulamaya istedikleri zaman dahil olabiliyorlar" dedi.

İnsanların inanmakta güçlük çektiğini belirten Köksal, "Gerçekten ödeneği verip vermediğimiz soruyorlar, iş görüşmesi yaparken de uygulama hakkında bilgi veriyoruz. Mutlu oluyorlar, daha önce böyle bir uygulamayı duymadıklarını söylüyorlar. 2 haftalık yıllık izinleri var, bir haftasını yıl içerisinde harcıyorlar. Yazın sadece 1 haftaları kalıyor, buna ek 1 hafta da biz verince tatil planlarını ona göre yapıyorlar, bu da çalışanlara artı motivasyon oluyor" diye konuştu.

ÇALIŞANLARIMIZIN SAĞLIĞI, ŞİRKET BÜTÇESİNDEN DAHA ÖNEMLİ

İlknur Köksal, "Şirketimizin bütçesine negatif bir yansıması olmadı, onların sağlığı daha önemli. Motive oldukça daha verimli çalışıyorlar. Taahhütname imzalamaları bizim için yeterli, şirket içerisinde belli kontrol mekanizmaları var. Onun dışında personelimizin sözüne güveniyoruz. Bırakıp tekrar başlayanlar, bir sonraki sene uygulamadan faydalanamıyor" ifadelerini kullandı.

BİN LİRAYLA NELER YAPILIR?

Aylık bin liranın önemli bir miktar olduğuna dikkat çeken Köksal, "Personelimiz Esenyurt ve çevresinde oturuyor. Aylık ek bin lirayla kiralarını karşılayabilir, faturalarını ödeyebilirler. Araçları varsa benzin ihtiyaçlarını, çocukları olan masraflarını karşılar. Bu geliri kaybetmemek için sigaraya uzaktan bakıyorlar" dedi.

EVİN: 15 YILDIR KULLANIYORDUM 1 HAFTA ÖNCE BIRAKTIM

Şirkette 1 yıldır satın alma uzmanı olarak çalışan Cantekin Evin ise 15 yıldır sigara içicisiydi. Uygulamayla sigarayı bırakan Evin, "Çok destekleyici bir uygulama, her şirket böyle bir şey yapmıyor. Ben de bırakalı 1 hafta oldu. Şu anda iyi hissediyorum ama arada canım çekiyor. Atıştırmalıklarla geçiştiriyorum biraz da kilo aldım. Aylık sigara masrafım 600 lira civarındaydı, 1600 lira kardayım. Bin lirayla yatırım yapmayı düşünüyorum, arkadaşlarıma anlatınca inanmıyorlar" diye konuştu.

DEMİR: BULUNMAZ NİMET

Hande Demir de 2 yıldır iş geliştirme sorumlusu olarak çalışıyor. Hiç sigara içmeyen Demir de uygulamadan faydalanıyor. Kendisi için bulunmaz nimet olduğunu söyleyen Demir, "Hayatımda hiç sigara içmedim, içilen ortamlardan büyük rahatsızlık duydum, dışında kaldım. Doğuştan Yeşilaycıyım, şirketimin böyle bir destek vermesi müthiş oldu. Uygulama gittikçe genişliyor, benim çok hoşuma gidiyor. Üstelik bu uygulamadan hiç sigara içmemiş, aslında büyük bir fedakarlık yapmayacak olan ben de faydalanıyorum" ifadelerini kullandı.

İhtiyaç ve giderlerin sonsuz olduğunu belirten Demir, "Anneyim, çocuğumun masrafları var. O bin lira mutlaka bir boşluğu kapatıyor. 1 hafta da fazladan dinleniyorum daha ne olsun?" dedi.

22 YILDIR SİGARA İÇEN SEVİNDİK DE İMZAYI ATTI

22 yıldır sigara içen Burçin Sevindik ise bugün taahhütnameyi imzalayarak sigarayı bırakma sözü verdi. 40 yaşındaki Sevindik, işe yeni başladı. Bölge satış müdürü olan Sevindik, "Müşterilerin yanında şirketin böyle uygulamaları hayata geçirdiğini söylemek, satışlara da pozitif etki sağlıyor. Taahhütnameyi imzalıyorum, bırakacağım. Arkadaşlarıma da destek olacağım" diye konuştu.

SİGARA MASRAFI AYLIK 600 LİRA

Sevindik, "600 lira her ay sigaraya gidiyordu. Uygulamadan bin lira da gelecek, 1600 lira karım olacak. Sigaraya almaya gittiğiniz zaman bunun çakmağı, sakızı, atıştırmalığı var. Çok masraf yapıyorsunuz. Bırakacağımıza ve destek göreceğime inanıyorum" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / GÜL KABA