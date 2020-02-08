Sigarayı bırakan belediye personelinin maaşına teşvik primi

08.02.2020 21:34 | Son Güncelleme: 08.02.2020 21:52

Şahinbey Belediyesince, personele yönelik "sigarayı bırak maaşına 250 lira teşvik primi eklet" kampanyası başlatıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü" dolayısıyla belediye personeli için "sigarayı bırak maaşına 250 lira teşvik primi eklet" kampanyası düzenlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çalışanlarının hem sağlığını hem de ekonomisini düşünerek böyle bir uygulama başlattıkları belirtti.

Sigaranın bırakılmasına yönelik tüm çalışmaları desteklediğini dile getiren Tahmazoğlu, şunları ifade etti:

"9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü'nde sigarayı bırakan ve sigara içmeyen tüm vatandaşlarımızı yürekten kutluyorum. Vatandaşlarımızın sigarayı bırakması, daha sağlıklı bir yaşam sürmesi için Sayın Cumhurbaşkanımızın teşvikleri ve devletimizin kanunlarda yapmış olduğu düzenlemeleri yürekten destekliyorum. Şahinbey Belediyesi olarak sigara içmeyen veya sigarayı bırakan personellerimize her ay 250 lira performans primi ödemeye başladık. Amacımız milletimize hizmet yolunda personellerimizin daha verimli çalışmasıdır."

Kaynak: AA