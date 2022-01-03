Sigaraya, alkole zam mı geldi 2022? Sigaraya, alkole ne kadar zam geldi? Sigara ne kadar oldu 2022?

Yeni yılda zam fırtınası devam ediyor. 2022'ye gireli henüz 3 gün olmuşken, birçok kaleme zam geldi. Akaryakıttan doğal gaz ve elektrik faturasına, araç muayenesinden araç sigortasına, toplu taşımadan köprü ve otoyollara kadar bir çok şeyin fiyatı arttı. Yeni yılın son zammı ise sigara ve alkolden alınan Özel Tüketim Vergisi'ne (ÖTV) geldi. Peki Sigaraya, alkole zammı geldi 2022? Sigaraya, alkole ne kadar zam geldi? Sigara ne kadar oldu 2022? detaylar haberimizde.

SİGARAYA NE KADAR ZAM GELDİ?

Sigara ve alkolden alınan Özel Tüketim Vergisi'nde (ÖTV) yüzde 47 artış oldu.Sigarada paket başına 0,4851 olan maktu vergi 0,7150 TL'ye yükseltildi. Paket başına 9,766 TL olan asgari maktu vergi de 14,394 TL'ye çıkarken bu artış asgari vergi maktu sınır fiyatını paket başına 15,50 TL'den 22,85 TL'ye yükseltti.

Zamlardan sonra en düşük 17,5 ve 18 liraya satılan sigara 22 liraya yükselecek ve bu fiyatın altında sigara kalmayacak.

ÖTV'YE YÜZDE 47 ZAM

Sigara ve alkole aralık ayında üst üste zamlar gelmişti. Yeni yılın ilk iş gününde ise ÖTV artışına gidildi. Sigara ve alkolden alınan ÖTV yüzde 47 zamlandı.

ENFLASYON SEPETİNDEKİ AĞIRLIĞI YÜZDE 4,88

Alkollü içecekler ve tütün mamüllerinin enflasyon sepetindeki ağırlığı yüzde 4,88 seviyesinde bulunuyor. Bu oranını yüzde 4,57'sini sadece sigara oluşturuyor.

Son 5 yıl itibarıyla sigara ve alkollü içecekler grubunun enflasyon sepetindeki ağırlıkları şu şekilde:

2017 - Yüzde 5,87

2018 - Yüzde 5,14

2019 - Yüzde 4,23

2020 - Yüzde 6,06

2021 - Yüzde 4,88

Alkollü İçecekler ve Tütün grubunda yer alan ürünlerin ayrı ayrı enflasyondaki ağırlıkları ise şöyle:

Rakı - Yüzde 0,1065

Viski - Yüzde 0,0209

Şarap - Yüzde 0,0264

Bira - Yüzde 0,1572

Sigaralar - Yüzde 4,5656

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