Sigaranın Covid-19 Üzerindeki Etkisini Gösteren Korkunç Araştırma! Covid-19 ile enfekte olan ve sigara ya da elektronik sigara kullanan kişilerde hastalığın seyri çok daha ağır seyrediyor olabilir.

Covid-19 ile enfekte olan ve sigara ya da elektronik sigara kullanan kişilerde hastalığın seyri çok daha ağır seyrediyor olabilir. İşte detaylar!

Risk Katlanarak Artıyor

Sigara içmenin akciğerler üzerindeki etkileri yıllardır biliniyor. Tam da bu nedenden dolayı yeni tip koronavirüs sigara kullanan kişiler için çok daha tehlikeli olabilme potansiyeline sahip. Nitekim yapılan araştırmalar da bunu doğruluyor.

Çin'deki araştırmacılar eldeki verileri derleyerek Covid-19 ile enfekte olan ve sigara içen bireylerde enfeksiyona bağlı zatürre geçirme olasılığının diğer kişilere nazaran 14 kat daha yüksek olduğunu fark etti.

Covid-19 sonucu gelişen zatürre, temel olarak virüsün birincil ölüm nedeni olarak biliniyor. Bu da tehditin ne kadar ciddi olduğunu gözler önüne sermek için oldukça yeterli.

Eğer zaten sigarayı bırakmayı düşünüyorsanız ve bunun için bir teşvik arıyorsanız, muhtemelen gezegeni silip süpüren bir solunum yolu viral pandemisi bunu yapabilmeniz için bolca motivasyon sağlayacaktır.

Peki siz bu araştırma sonuçları hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.