Sigaradan çıkan metal tel, yargı konusu oldu

Sigaradan çıkan metal tel, yargı konusu oldu

ANTALYA'da içtiği sigaranın içinden metal tel çıkan Samet Savaş, olayı yargıya taşıdı. Avukat Mustafa Dökduman, 'Daha önceden benzer üretim hatalarından dolayı tüketici lehine emsal kararlar var. Tazminat davası açacağız" dedi.

Antalya'da yaşayan turizmci Samet Savaş, geçen yıl marketten aldığı sigara paketinden bir sigara alıp yaktı. Yarısını içtiği sigaranın süngerli filtre kısmında sertliği fark eden Savaş, sigarayı söndürdüğünde metal tel parçası olduğunu gördü. Metal telin ve sigaranın fotoğraflarını çeken Savaş, firmayla iletişime geçerek, açıklama ve inceleme talep etti. Üretim hatası nedeniyle sigaranın tütün kısmında başka maddelerin olma ihtimaliyle endişeye kapılan Samet Savaş'a, sigaranın üreticileri ve Türkiye'deki temsilcileri uzun süre açıklama yapmadı.

OLAY MAHKEMEYE TAŞINDI

Açıklama için ısrarcı olan Samet Savaş, firmadan şikayetçi oldu. Bilirkişi, sigara ve tel üzerinde bir dizi inceleme yaparak, rapor hazırladı. Sigaranın içindeki metal telin normalden daha fazla nikotin ve karbonmonoksit almaya sebep olduğu belirtilen raporda, 'Sigaranın içinde bulunan metal telin, sigaranın yanması sonucunda ortaya çıkan 800-1000 derecelik ısıyla birlikte kimyasal madde ve gazlarla reaksiyona girerek içicinin sağlığını daha çok etkileyen kimyasal maddeler ortaya çıkabilir. Sigara içinde çıkan metal tel bir üretim hatasıdır" ifadelerine yer verildi.

Raporla birlikte hakkını mahkemede aramaya karar veren Samet Savaş, 'Benden özür dilemelerini bekledim ama ciddiye bile almadılar. Sigarayı içtikten sonra vücudumda ağrılar ve yanmalar hissettim. Metal telden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Tazminat davası açıp, başka mağduriyetlerin önüne geçeceğim" dedi.

EMSAL DOSYA VAR

Samet Savaş'ın avukatı Mustafa Dökduman, bu türden üretim hatası şikayetinin çok olduğunu, ancak birçoğunun mahkeme boyutuna taşınmadan halledildiğini söyledi. Bu olayda ise mağdur, firma ile defalarca iletişime geçmesine rağmen sonuç alamaması üzerine olayın yargıya taşındığını belirten Gökduman, 'Daha önceden benzer bir olay var. Rakı şişesinden sinek çıkmıştı. Dava konusu olmuştu ve tüketici haklı bulunmuştu. Yüklü miktarda tazminat kazanmıştı. Bu olay emsal kabul edilebilir. İki tarafın da maddi durumları göz önünde bulundurularak tazminat davası açacağız" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı