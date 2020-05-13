Sigarada ÖTV artışı Sigara ve tütün ürünlerinden alınan asgari maktu vergi tutarı artırıldı.

Sigara ve tütün ürünlerinden alınan asgari maktu vergi tutarı artırıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre sigara ve tütün ürünlerinden alınan asgari maktu vergi tutarı artırıldı. Tütün ürünlerine uygulanan Özel Tüketim Vergisi oranlarında yapılan değişiklik ile sigaranın asgari maktu vergi tutarı 0,3899 liradan, 0,4569 liraya çıkarıldı. Yüzde 17'lik artış sonrası bir paket sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı 9,13 liraya yükseldi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA