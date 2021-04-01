Sigara zammı 1 Nisan 2021! Sigara fiyatları ne kadar oldu? Güncel sigara fiyatları

Sigara zammı1 Nisan 2021! Sigara fiyatlarına yani British American Tobacco bünyesinde bulunan tüm tekel ürünlerine zam geldi. Peki, Sigara fiyatları ne kadar oldu? Güncel sigara fiyatları