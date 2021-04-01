Sigara zammı 1 Nisan 2021! Sigara fiyatları ne kadar oldu? Güncel sigara fiyatları
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Sigara zammı 1 Nisan 2021! Sigara fiyatları ne kadar oldu? Güncel sigara fiyatları

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Sigara zammı 1 Nisan 2021! Sigara fiyatları ne kadar oldu? Güncel sigara fiyatları

Sigara zammı1 Nisan 2021! Sigara fiyatlarına yani British American Tobacco bünyesinde bulunan tüm tekel ürünlerine zam geldi. Peki, Sigara fiyatları ne kadar oldu? Güncel sigara fiyatları

Sigara zammı1 Nisan'da geldi. Sigara fiyatları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Milyonlarca tütün kullanıcısı yeni sigara fiyatlarına 1 Nisan itibarıyla karşılaşacak. Peki, sigara fiyatları ne kadar oldu? Güncel sigara fiyatları

SİGARA ZAMMI 1 NİSAN 2021

British American Tobacco bünyesinde bulunan Tekel ürünlerine yarından itibaren geçerli olmak üzere 50 kuruş zam yapıldı. Tekel ürünlerinde Kent, Kent D Range ve Kent Slims fiyatında değişiklik olmadı. Yeni fiyat listesine göre Kent White Blue 15 TL'den 16 TL'ye, Tekel 2000 ve 2001 ise 14 TL'den 15 TL'ye yükseldi.

YENİ SİGARA FİYATLARI 2021

İşte güncel sigara fiyat listesi;

Winston Slender: 15 TL

Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL

Winston: 16 TL

Camel Slender: 14,5 TL

Camel Rework: 15 TL

Camel: 15 TL

Monte Carlo Slender: 14 TL

Monte Carlo: 14,5 TL

LD: 14 TL

Philip Morris

Marlboro Edge: 16 TL

Marlboro Touch: 17 TL

Marlboro: 18 TL

Parliament: 18,50 TL

Parliament Midnight Blue: 17,50 TL

Muratti: 16 TL

Muratti Blu: 15 TL

Lark: 15 TL

Chesterfield: 14,50 TL

Chesterfield Mode: 14 TL

L&M: 14,00 TL

British American Tobacco

Kent: 15 TL

Kent D-Range: 15 TL

Kent Swicth: 16 TL

Kent N-Range: 18 TL

Rothmans: 14 TL

Viceroy: 14,50 TL

Pall Mall: 14,50 TL

Tekel 2000: 14 TL

Tekel 2001: 14 TL

Samsun: 14 TL

Samsun 216: 14 TL

Maltepe: 14 TL

TURKTAB

Medley: 12,5 lira

Ramazan Eles
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