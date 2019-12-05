Sigara yasağının kapsamı genişliyor: Açılır kapanır tavanlı alanlar kapalı alan olarak tanımlanacak

05.12.2019 14:48 | Son Güncelleme: 05.12.2019 14:48

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Açılır kapanır tavanlı alanların kapalı alan olarak tanımlanacağı, tavanın tamamen açık alan olarak uygulandığı bir yönetmelik değişikliği olacak." dedi.