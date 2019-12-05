Haberler » Ekonomi » Sigara yasağının kapsamı genişliyor: Açılır kapanır tavanlı alanlar kapalı alan olarak tanımlanacak - Ekonomi

Sigara yasağının kapsamı genişliyor: Açılır kapanır tavanlı alanlar kapalı alan olarak tanımlanacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Açılır kapanır tavanlı alanların kapalı alan olarak tanımlanacağı, tavanın tamamen açık alan olarak uygulandığı bir yönetmelik değişikliği olacak.

05.12.2019 14:48 | Son Güncelleme: 05.12.2019 14:48
Sigara yasağının kapsamı genişliyor: Açılır kapanır tavanlı alanlar kapalı alan olarak tanımlanacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Açılır kapanır tavanlı alanların kapalı alan olarak tanımlanacağı, tavanın tamamen açık alan olarak uygulandığı bir yönetmelik değişikliği olacak." dedi.

Kaynak: Dunya.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler