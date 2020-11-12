Sigara yasağının ilk günü: "Evde hanım, dışarıda da devlet yasaklıyor"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sigara yasağının ilk günü: "Evde hanım, dışarıda da devlet yasaklıyor"

12.11.2020 17:05 | Son Güncelleme: 12.11.2020 17:10

Sigara yasağının ilk günü: "Evde hanım, dışarıda da devlet yasaklıyor" Samsun'da sigara içme yasağının ilk gününde bazı vatandaşlar haberlerinin olmadığını iddia ederek kalabalık cadde, sokak ve meydanlarda sigara içmeye devam etti.

Sigara yasağının ilk günü: "Evde hanım, dışarıda da devlet yasaklıyor"

SAMSUN - Samsun'da sigara içme yasağının ilk gününde bazı vatandaşlar haberlerinin olmadığını iddia ederek kalabalık cadde, sokak ve meydanlarda sigara içmeye devam etti.

İçişleri Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği genelge ile belirlenen kalabalık cadde, sokak, meydan ve duraklarda sigara içmek yasaklandı. Yasak 12 Kasım'da yürürlüğe girerken, yasağın sigara içerken maskenin çıkartılması ve çene altına indirilmesi sonucu getirildiği düşünülüyor.

Getirilen sigara yasağına Samsun'da büyük ölçüde uyulurken, bazı vatandaşlar ise haberlerinin olmadığını beyan ederek kalabalık cadde, sokak ve meydanlarda sigara içmeye devam ettiler. Yasağın geldiğini bilmediklerini belirten bir vatandaş, "Evde hanım yasaklar, dışarıda devlet yasaklar. Nerede içeceğiz bu sigarayı? Çözüm yok. En iyisi sigarayı kaldırmak. Biz onu bıraksak da o bizi bırakmıyor" dedi.

Kalabalık toplu alanlarda sigara içen diğer vatandaşlar ise, "Ben köyden yeni geldim. Meydanlarda sigara içmenin yasak olduğunu bilmiyordum. Yasak uygun değil ama uymak zorundayız. Açık yerlerde de sigara içmek yasaklanınca nerede içeceğiz bilemiyoruz" diye konuştular.

Sigara kullanmayan vatandaşlar ise bu yasağın çok uygun olduğunu belirterek şunları söylediler:

"Bence çok uygun ve yerinde bir karar. Bir kişi sigara içse, 10 kişi dumandan etkileniyor. Bir de yürürken sigara içince hem maskeyi indirmek zorunda kalıyorlar hem de kendi sağlıklarına zarar veriyorlar. Alınan bu kararı destekliyoruz."

Sigara yasağının ilk günü: 'Evde hanım, dışarıda da devlet yasaklıyor'
Sigara yasağının ilk günü: 'Evde hanım, dışarıda da devlet yasaklıyor'
Sigara yasağının ilk günü: 'Evde hanım, dışarıda da devlet yasaklıyor'
Sigara yasağının ilk günü: 'Evde hanım, dışarıda da devlet yasaklıyor'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDİ DEMÜR

İlgili Haberler

Minik Ayda'nın ilk istediği köfte ayran oldu
Minik Ayda'nın ilk istediği köfte ayran oldu
Bakan Dönmez: 'Fatih aradı, buldu. Şimdi de ilk tespit kuyusunu kazacak'
Bakan Dönmez: "Fatih aradı, buldu. Şimdi de ilk tespit kuyusunu kazacak"
Antalya'da kapalı semt pazarında endişelendiren görüntüler
Antalya'da kapalı semt pazarında endişelendiren görüntüler
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ömer Çelik Murat Kurum Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Timur Selçuk Yıldız Kenter Jennifer Lopez
Spor Arda Turan Ozan Tufan Erol Bulut Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Kaza Milli Çocuk Sigara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sigara yasağının ilk günü: "Evde hanım, dışarıda da devlet yasaklıyor" - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.11.2020 17:10:34. #1.15#
title