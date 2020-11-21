Sigara yasağına uymayanlar ceza yemekten kurtulamadı
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Sigara yasağına uymayanlar ceza yemekten kurtulamadı

21.11.2020 09:47 | Son Güncelleme: 21.11.2020 10:15

Tüm yurt gelinde olduğu gibi Düzce'de açık alanlarda getirilen sigara içme yasağına uymayan vatandaşlar ceza yemekten kurtulmadı.

Tüm yurt gelinde olduğu gibi Düzce'de açık alanlarda getirilen sigara içme yasağına uymayan vatandaşlar ceza yemekten kurtulmadı. Polis, "Vatandaşın yoğun olduğu bir yerde sigara içemezsiniz" dedi ve cezai işlemi uyguladı.

Korona virüs tedbirleri çerçevesinde Tüm yurtta sigara içme yasakları getirildi. Yasakların getirilmesi ile polis ekipleri de denetimlerini sıklaştırdı ve vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde sigara içilmesine izin vermiyorlar. Düzce'de İstanbul Caddesi, Gaziantep Caddesi ve Spor Sokak üzerinde denetim yapan polis ekipleri sigara içenlere tutanak tuttu.

Sigara içen ve karşısında polisi gören vatandaşlar ise bulundukları bölgede çok kişinin sigara içtiğini ve burada sigara içmenin yasak olduğunu bilmediklerini söyleyerek kendilerini savundular.

Vatandaşa sigara yasağının geçtiğimiz günlerde işleme koyulduğunu nazikçe anlatan polis ekiplerinin sabırlı halleri ise dikkat çekti ve "Burası vatandaşın yoğun olarak bulunduğu bir yer mi? Herkes sizi ilgilendirmez. Sizi şahsınız ilgilendirir. Vatandaşın yoğun olduğu bir yerde sigara içemezsiniz" dedi.

Polis ekipleri daha sonra sigara içme yasağına uymayan vatandaşa 3150 lira cezai işlem uyguladı.

-İHA-

Sigara yasağına uymayanlar ceza yemekten kurtulamadı
Sigara yasağına uymayanlar ceza yemekten kurtulamadı
Sigara yasağına uymayanlar ceza yemekten kurtulamadı
Sigara yasağına uymayanlar ceza yemekten kurtulamadı
Sigara yasağına uymayanlar ceza yemekten kurtulamadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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